Francuski mediji: Pozorišni reditelj Milo Rau persona non grata u Srbiji

Švajcarski pozorišni reditelj Milo Rau je postao persona non grata (nepoželjna osoba) u Srbiji pošto je njegov komad „Proces Pelicot“ skinut sa repertoara BITEF-a, javili su francuski mediji koji su preneli i osudu reditelja i podršku drugih pozorišta.

„Publika BITEF-a, beogradskog avangardnog pozorišta, neće videti predstavu ‘Proces Peliko’ (Proces Pelicot) zakazanu za novembar. Tri člana upravnog odbora glasala su protiv nje, što je dovelo do ostavke reditelja Miloša Lolića i dramaturga Borisava Matića, obojica članovi umetničkog rukovodstva institucije“, preneo je francuski sajt Sceneweb.fr, posvećen pozorištu.

BITEF je pozorište umetnika-istraživača, pozorište eksperimentisanja, pozorište koje stvara kulturu bez skrivanja iza dominantnih modela, nudeći i godišnji program i međunarodni festival koji se održava u septembru-oktobru, podseća sajt.

Miloš Rau je 2024. godine održao uvodni govor na 58. izdanju festivala, na kojem je kritikovao odobrenje Vlade Srbije za rudarstvo litijuma.

„Posledice – tadašnji umetnički direktor Nikita Milivojević smenjen je, a ove godine su tri člana odbora – organizator Srđan Obrenović, novinarka Politike Borka Golubović Trebješanin i Ana Veljković, predstavnica Sekretarijata za kulturu grada Beograda – glasali protiv izvođenja jedne od njegovih predstava ‘Proces Peliko'“, zakazane za novembar, prenosi francuski sajt vest beogradskog lista Danas.

U saopštenju, umetničko rukovodstvo festivala nazvalo je ovu odluku „presedanom“.

Takav slučaj se nikada nije dogodio u 59-godišnjoj istoriji festivala, prema rečima Miloša Lolića i Borisava Matića, članova umetničke direkcije BITEF-a.

„BITEF mora da ostane platforma za angažovane glasove koji kritičkim okom posmatraju stvarnost. Čvrsto odbacujemo stav festivalskog odbora da reditelj Milo Rau, kao i svaki drugi umetnik na svetu, može biti proglašen personom non grata na Beogradskom međunarodnom pozorišnom festivalu“, rekli su njih dvojica koji su zatražili raskid njihovih ugovora.

Francuska sajt je preneo podršku Bečkog festivala koji je izrazio solidarnost sa BITEF-om.

„Odluka o cenzurisanju predstave reditelja dovršava uništavanje umetničke slobode na jednom od najvećih evropskih festivala, situacija koja traje već mesecima“, rekao je Milo Rau, inače umetnički direktor Bečkog festivala za list Danas, prenosi francuski sajt.

Napadi na umetničku slobodu su u porastu u mnogim zemljama Evropske unije.

Zato je Bečki festival pokrenuo kampanju „Resistance Now“ (Otpor sada) u avgustu 2024. godine i od tada je udružio snage sa više od 200 kulturnih institucija širom Evrope.

„Kampanja skreće pažnju na kršenja umetničke slobode i trenutno razvija konkretan nacrt evropskog zakona usmerenog na zaštitu umetničke slobode. Prema ETC-u (Evropskoj pozorišnoj konvenciji), kampanja je već dosegla više od 100 miliona ljudi u 50 zemalja“, naveo je sajt.

Sceneweb.fr je preneo i solidarnost čuvenog francuskog pozorišnog festivala u Avinjonu.

„Avinjonski festival solidari se sa umetničkim rukovodstvom i timom na BITEF-u u Beogradu, u vreme kada je umetnička sloboda ovog veoma važnog evropskog festivala ponovo napadnuta. Kao producent cenzurisanog projekta, Avinjonski festival je takođe meta ove neprihvatljive odluke i zahteva objašnjenje od nadležnih organa“, dodao je sajt.

I francuski časopis posvećen kulturi Telerama je posvetio tekst o slučaju otkazivanja predstave inspirisane suđenju Dominiku Pelikou (Dominique Pelicot), bivšem suprugu Žizel (Giselle), koji je sa još 50 muškaraca osuđen za seksualno uznemiravanje svoje supruge od 2011. do 2020. godine, dok je ona bila pod dejstvom narkotika.

Peliko je osuđen na 20 godina zatvora, dok su ostali dobili kazne od tri do 15 godina, a njegova bivša supruga Žizel je u javnosti postala simbol borbe protiv seksualnog nasilja. Ta afera je potresla Francusku.

Telerama je preneo izjavu švajcarskog reditelja koji je rekao da je to „nesumnjivo najštetniji čin protiv umetničke slobode“ koji je video u poslednje dve decenije kao umetnik.

Francuski mediji navode da se taj slučaj dogodio pošto umetnička zajednica u Srbiji doživljava sve veći pritisak vlasti posebno od početka protestnog građanskog pokreta, posle pada betonske nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

Demonstranti tu nesreću pripisuju endemskoj korupciji koja pogađa zemlju.

(Beta)

