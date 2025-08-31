Francuski ministar Baro: Pokušaji mešanja u poslove Grenlanda neprihvatljivi

Francuska smatra nedavne pokušaje mešanja u unutrašnje poslove Grenlanda, ostrva koje Donald Tramp (Trump) želi da pripoji, „neprihvatljivim i znakom nepoštovanja“, izjavio je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot) tokom posete Nuku, glavnom gradu autonomne danske teritorije.

Danska televizija je prošle nedelje otkrila da su najmanje tri Amerikanca, povezana sa američkim predsednikom Trampom, izvršila operacije uticaja na Grenlandu.

Danska je odmah pozvala na razgovor otpravnika poslova SAD.

Baro boravi u Grenlandu na poziv svoje grenlandske koleginice, Vivijan Mocfelt (Vivian Motzfeldt).

Šef francuske diplomatije je u subotu posetio francuski vojni brod, BSAM Garon.

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je posetio Grenland sredinom juna, kako bi izrazio evropsku solidarnost, a kritikovao je Trampovu želju da anektira to arktičko ostrvo.

Posle izbora, američki predsednik je rekao da mu je Grenland potreban zbog bezbednosti SAD, više puta ponavljajući želju da pripoji to ostrvo.

Vlasti Grenlanda su tada odgovorile da nisu na prodaju i da će sami odlučivati o svojoj budućnosti.

(Beta)

