Francuski ministar tvrdi da je Putin spreman da koristi biološko oružje protiv svog naroda

Trovanje ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog pokazuje da je predsednik Rusije Vladimir Putin "spreman da koristi biološko oružje protiv sopstvenog naroda da bi ostao na vlasti", ocenio je danas ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot).

Baro je to napisao na platformi Iks (X) posle objavljivanja zajedničkog saopštenja pet evropskih država da je Navaljni otrovan retkim smrtonosnim neurotoksinom – epibatidinom, od južnoameričkih otrovnih žaba.

Francuski ministar je odao poštu Navaljnom „ličnosti opozicije, ubijenoj zbog svoje borbe za slobodnu i demokratsku Rusiju“.

Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Švedska i Holandija su danas zajedno saopštile da je Navaljni umro otrovan u kaznenoj koloniji pre dve godine.

Pet vlada je u zajedničkom saopštenju navelo da je njihov zaključak zasnovan na analizama uzoraka tela Navaljnog, za koje se navodi da su „ubedljivo potvrdile“ prisustvo epibatidina, toksina dobijenog iz otrovnih žaba koje žive u Južnoj Americi.

Rusija je zbog toga prijavljena Organizaciji za zabranu hemijskog oružja, piše u saopštenju objavljenom u Londonu.

Ruska vlada je više puta negirala bilo kakvu odgovornost za smrt Alekseja Navaljnog.

Navaljni je umro u arktičkoj kaznenoj koloniji u februaru 2024. godine, a njegov tim i njegova supruga, Julija Navaljna, optužuju predsednika Vladimira Putina da je naredio ubistvo.

„Ti najnoviji nalazi još jednom podvlače potrebu da se Rusija pozove na odgovornost zbog višestrukog kršenja Konvencije o hemijskom oružju i, u ovom konkretnom slučaju, Konvencije o biološkom oružju i toksinima“, piše u saopštenju pet država koje su uz to izrazile zabrinutost što Rusija nije uništila svo svoje hemijsko oružje.

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper (Yvette Cooper) je rekla da ona i udovica Alekseja Navaljnog rade na „razotkrivanju varvarske zavere Kremlja da ga ućutka“.

„Samo je ruska vlada imala sredstva, motiv i priliku da upotrebi ovaj smrtonosni toksin protiv Alekseja Navaljnog dok je bio zatvoren u Rusiji“, rekla je Ivet Kuper u odvojenom saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com