Francuski ministar vojske Sebastijen Lekorni imenovan za novog premijera

Francuski ministar oružanih snaga Sebastijen Lekorni (Sebastien Lekornu), nekada desničar koji je lojalan predsedniku Francuske Emanuelu Makronu (Emmanuel Macron), imenovan je za novog premijera, saopštila je večeras Jelisejska palata.

Makron ga je prvo zadužio da „konsultuje stranke u cilju postizavanja dogovora neophodnog za donošenje odluka u narednim mesecima“, pre formiranja nove vlade, navodi se u saopštenju, prenela je agencija Frans pres.

Francuski predsednik je ranije danas primio Fransoa Bajrua (Francois Bayrou) koji mu je zvanično predao svoju ostavku, a kojem je parlament u ponedeljak izglasao nepoverenje.

Lekorni (39), čije se ime danas pominjalo u medijima da bi mogao da bude novi mandatar za sastav vlade, biće treći premijer Francuske za godinu dana.

Smena vlade se desila uoči za sutra najavljenog generalnog štrajka, na poziv inicijative nastale na društvenim mrežama pod nazivom „Blokiraj sve“.

(Beta)

