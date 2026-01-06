Francuski politikolog: Operacija u Venecueli moguća izdaja za deo Trampovog biračkog tela

Biračka baza američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) i dalje mu je lojalna posle akcije hapšenja i otmice predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas), ali pokret „Učinimo Ameriku ponovo velikom“ (Make America Great Again) je duboko podeljen po pitanju spoljne politike, ocenila je danas politikolog Lorans Nardon (Laurence).

Ona je u autorskom članku u pariskom listu Mond (Le Monde) ukazala da otmica Madura u Karaksu u subotu „otvara vrata brojnim događajima“, i da se za Venecuelance, koji su najdirektnije pogođeni, može očekivati da će se ta akcija pokazati pozitivnom“.

„Međutim, događaji koji bi mogli da uslede posle hapšenja mogu da budu destabilizujući za međunarodno društvo koje je sada podeljeno na sfere uticaja, u kojima zakon najjačeg zamenjuje poštovanje međunarodnog prava“, napisala je Lorans Nardon.

Prema njenim rečima, odnos snaga i moći u Latinskoj Americi, na Bliskom istoku i u blizini Rusije i Kine, mogao bi da postane jači u godinama koje dolaze.

„Još jedna nepoznanica tiče se američke unutrašnje politike – kakav će biti uticaj te vojne operacije na republikansko biračko telo“, upitala je Lorans Nardon.

Pitanje je još važnije s obzirom da predsednički tabor deluje oslabljeno kako se približavaju izbori na polovini Trampovog mandata u novembru, ocenila je i dodala da bi Trampov tabor mogao da izgubi kontrolu nad Predstavničkim domom, ili čak Senatom Kongresa.

Tramp je 2016. godine vodio kampanju pod sloganom „Amerika na prvom mestu“, pozivajući na okončanje „beskrajnih ratova“ kako bi se fokusirao na obnovu srednje klase, za koju je rekao da ju je elita izdala.

SAD su se tako odrekle „svoje moralne odgovornosti u svetu. Taj izolacionistički nacionalizam dopao se populističkom izbornom telu i od kada je Tramp ponovo izabran, on je manje više održao svoje obećanje“, dodala je Lorans Nardon.

(Beta)

