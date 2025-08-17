Francuski portal Medijapar: U Srbiji vlasti izabrale izuzetno opasno zaoštravanje

Srbija je već nekoliko dana u previranju, jer se svake večeri antivladine demonstracije zaoštravaju, a umesto da čuju taj bes, vlasti ga potiskuju i pogoršavaju, preneo je danas francuski portal Medijapar (Mediapart) i dodao da je Evropska komisija reagovala.

„Razbijeni prozori, zapaljene kante za smeće, maskirane osobe sa kapuljačama, pirotehnička sredstva, suzavac, palice i oklopna vozila. U noći između petka i subote ponovo su izbili nasilni sukobi u Beogradu i u nekoliko drugih srpskih gradova između demonstranata, prorežimskih milicija i organa reda“, naveo je sajt.

Već nekoliko dana se ponavlja isti scenario – zaoštravanje demonstracija protivnika režima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a ti protesti se istovremeno održavaju i u mnogim drugim gradovima.

Noć između 12. i 13. avgusta označila je prekretnicu kada su pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) nasilno napale dva skupa na severu zemlje, u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Ukupno je povređeno oko 60 demonstranata i četiri policajca, prema zvaničnim podacima, preneo je Medijapar.

Taj izliv nasilja izazvao je burne reakcije, dodao je francuski portal prenoseći reči opstinskog odbornika opozicije u Vrbasu Darka Krčmara i navodeći da opozicija više ne vlada nijednom opštinom u Srbiji.

Od tada tenzije ne popuštaju, a demonstranti očigledno ciljalu predsedničku stranku – njene kancelarije su vandalizovane u nekoliko gradova. Najžešći sukobi dogodili su se u Novom Sadu, gde je 14. avgusta povređeno 42 policajca, a 37 demonstranata uhapšeno.

Upravo u tom gradu je počela istorijska mobilizacija koja potresa Srbiju od jeseni 2024. godine, posle fatalnog urušavanja renovirane nadstrešnice železničke stanice 1. novembra. Ta nesreća, u kojoj je poginulo 16 ljudi, brzo je postala simbol koruptivnog i autoritarnog skretanja režima Aleksandra Vučića, naveo je Medijapar.

Tokom nekoliko meseci je mobilizacija koju su predvodili studenti ostala potpuno mirna, ali od početka ovog leta nasilje je počelo da se zaoštrava. Studenti su na velikom skupu sa više od 140.000 ljudi 28. juna, zvanično predali „baklju protesta građanima“.

Srpski predsednik je to video kao signal koji označava kraj protesta. Vučić je tada rekao da su „blokaderi izgubili“. Međutim, slike policije koja juriša na demonstrante i desetine hapšenja izazvale su negodovanje Vučićevih protivnika, i tako su se umnožili pozivi na „građansku neposlušnost“, piše Medijapar.

„Umesto da obrati pažnju na bes koji tinja sa svih strana, predsednik ostaje čvrst i sve više intenzivira represiju. Od maja je odbio da odgovori na pozive za prevremene izbore, baš kao što je ranije odbio da odgovori na zahteve za transparentnost u vezi sa nesrećom na železničkoj stanici u Novom Sadu“, dodaje francuski portal.

Protivnici vlasti su osudili želju vlasti da izazove „građanski rat“.

„Država će pobediti“, ponovio je nedavno Vučić na televizijskom kanalu Informer, jednom od njegovih mnogih propagandnih medija, nazivajući demonstrante „neprijateljima sopstvene zemlje“ i ponavljajući svoje tvrdnje o stranoj zaveri.

Vučić nastavlja priču o mogućoj „obojenoj revoluciji“ svaki put kada njegova vlada posustane, a da nikada nije pružio nikakve dokaze koji bi to potkrepili, imajući samo podršku Moskve, navodi Medijar.

„To više nisu mirne studentske demonstracije, to su napadi na državu“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Protivnici vlasti, s druge strane, osuđuju želju vlasti da izazove „građanski rat“ slanjem huligana i nasilnika da uguše pobunu.

Nezavisna nevladina organizacija CRTA prenela je da su većinu povređenih tokom protesta povredile „neidentifikovane osobe“, a ne policija.

Na društvenim mrežama su se pojavili brojni video snimci koji dokumentuju to nasilje koje su počinili pojedinci, često maskirani, identifikovani kao pripadnici huliganskog pokreta po tetovažama.

Neki su čak prepoznali Đorđa Prelića, jednog od navijača fudbalskog kluba Partizan iz Beograda, okrivljenog za ubistvo navijača Tuluza Brisa Tatona (Brice Taton) tokom tuče 2009. godine, dodao je Medijapar.

Brojni izveštaji ukazuju da je policija dozvolila tim huliganima da rade šta žele, i čak da im pruža podršku. Na primer, na informativnom kanalu N1, poslanik opozicije Peđa Mitrović je ispričao da su ti „nasilnici stalno uznemiravali skup 14. avgusta u Beogradu, skrivajući se iza kordona policije koja je bila u opremi za razbijanje demonstracija“.

Medijapar je dodao da je Mitrovića napala grupa od sedam ili osam ljudi sa kapuljačama na glavama i naoružani metalnim šipkama. Taj poslanik je zadobio povredu glave i morao je na ušivanje kako bi se zaustavilo krvarenje.

„Neki smatraju da Vučić odbija prevremene parlamentarne izbore zbog pada popularnosti. Podsećaju da je Vučić poslednjih godina organizovao prevremene izbore ali samo kada je to njemu odgovaralo“, dodao je Medijapar.

Francuski portal podsetio je na nedavnu izjavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos da građani u Srbiji treba da budu u mogućnosti da slobodno izraze svoje stavove, ukoliko zemlja želi da napreduje na putu ka Evropskoj uniji (EU).

Do sada je EU bila „neobično ćutljiva“ o istorijskoj mobilizaciji koja osuđuje autoritarno i koruptivno skretanje Vučićevog režima. Ostaje da se vidi da li će biti preduzete konkretne mere, s obzirom da srpski predsednik i dalje uživa podršku nekoliko lidera 27 zemalja članica EU.

Tu podršku uživa i od francuskog predsednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), koji je ponovo zvao srpskog predsednika početkom avgusta da mu ponovi svoje „uverenje da je sudbina Srbije evropska“. Ali Makron nije uputio nijednu jedinu reč o protestima koji potresaju tu zemlju, dodao je Medijapar.

(Beta)

