Francuski premijer podneo ostavku nekoliko sati nakon što je objavio sastav nove vlade

Premijer Francuske Sebastijen Lekorni (Sebastien Lecornu) podneo je danas ostavku predsedniku Emanuelu Makronu (Emmanuel Macron), koji ju je prihvatio, saopštila je Jelisejska palata.

Tom ostavku Francuska ulazi u period političke neizvesnosti.

Lekorni, imenovan 9. septembra, bio je na meti kritika protivnika i stranaka desnice nakon što je u nedelju uveče predstavio deo svoje vlade, treće za godinu dana.

Sad već bivši premijer je trebalo sutra da predstavi svoje političke smernice u parlamentu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com