Francuski radio: U Srbiji – Ruke su vam krvave, simbol građanskog pokreta jer korupcija ubija

„Tačno 1. novembra 2024. godine, urušavanje nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu ubilo je 16 ljudi. Taj događaj je odmah istakao korupciju režima, korupciju koja ubija. Od tada, protesti su se nastavili, šireći se na ruralna područja i slabeći režim“, prenosi radio u jednočasovnom podkastu posvećenom situaciji u Srbiji.
Ta nesreća, „koja se dogodila nekoliko meseci posle renoviranja stanice, pokrenula je jednu od najvećih mobilizacija u srpskoj istoriji. Vrlo brzo, stanovnici grada, a zatim i cele zemlje, izašli su na ulice da zahtevaju pravdu i osude korupciju. Krvavocrvena ruka, oslikana i odštampana svuda, postala je simbol protesta. Ona služi kao podsetnik da korupcija ubija“, prenosi radio koji je pozvao stručnjake balkanskog pitanja i Srbije na razgovor.
Radio dodaje da se od te tragedije, protest ukorenio i transformisao. Počevši od univerziteta i velikih gradova, pokret se proširio na sela kroz građanske marševe i zborove.
„Suočen sa ovim talasom protesta, vlast predsednika Srbije Aleksandra Vučića počela je da se ljulja, ali se još nije srušila, čak i dok se Srbija već deceniju bori sa ponavljajućim društvenim pokretima“, navodi francuski radio.
„Proizvod srpske nacionalističke ekstremne desnice, Aleksandar Vučić je izgradio svoj autoritet na krhkoj ravnoteži – naizgled dobar ekonomski rast, kontrolisan medijski aparat i fleksibilna diplomatija koja oscilira između Brisela, Moskve i Pekinga“, preneo je radio.
Dodaje se da srpsko stanovništvo više nije prevareno i odbija da se pokori Vučićevom autoritarizmu, mašući sloganom „Nema povratka“ na demonstracijama.
Učesnici podkasta su podsetili da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) posetila u oktobru Beograd tokom turneje po balkanskim zemljama i dodali da je Evropska unije do sada imala tolerantan stav prema Srbiji uprkos brojnim nedostacima Srbije u pogledu slobode izražavanja, demokratije i poštovanja vladavine prava.
Evropska unija ostaje zarobljena svojim ekonomskim i energetskim zavisnostima, od srpskog litijuma do francuskih ugovora o oružju, ocenio je radio.
Dok Beograd vešto balansira između Moskve, Pekinga i Brisela, proevropski demonstranti pitaju: Da li Evropa i dalje brani svoje demokratske vrednosti ili samo svoje strateške interese, dodaje se u podkastu.
U emisiji se obratio Luj Seje (Louis Seiller), autor tekstova „U Srbiji batine pljušte kao kiša, ali se studentski pokret dobro drži“ i „Probudili smo srpski narod: u Novom Sadu, studenti odlučni da završe sa Vučićevim sistemom“.
Govorio je i Benžamen Kuto (Benjamin Couteau) iz Instituta Žak Delor (Jacques Delors), autor tekst „Srbija i Evropska unija na raskrsnici“.
(Beta)
