Francuski sindikat prosvetnih radnika osudio represiju u Srbiji i pozvao na reakciju

Francuski sindikat prosvetnih radnika i javnih službenika (FSU) saopštilo je da pruža podršku „mobilizaciji protiv autoritarizma u Srbiji“ i pozvao evropske vlasti i francusku vladu da preuzmu odgovornost „osuđujući represiju u Srbiji i preduzimajući mere prema srpskoj vladi kako bi se osiguralo poštovanje ljudskih prava“.

„Moćan narodni protestni pokret se odvija u Srbiji već skoro godinu dana protiv korumpiranog i autoritarnog režima. Stotine hiljada građana, posebno mladih ljudi, mobilišu se za demokratiju i vladavinu prava i protiv korupcije na masovan, nezavisan i miran način, pokazujući duboku želju većine za promenama u društvu“, navodi se u saopštenju, prenosi danas Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije.

Taj sindikat smatra da je ćutanje vlada članica EU o ovoj situaciji veoma zabrinjavajuće i postaje zaglušujuće, posebno ćutanje Francuske, koja se hvali da je prodala 12 aviona „Rafal“ Srbiji, pokušavajući da neguje „privilegovane veze s vladom koja istovremeno podržava režim Vladimira Putina u Rusiji i njegove centre za obuku dejstvovanja protiv Moldavije i Ukrajine“

„Represija, koju sprovode direktno policija i vojska kao i aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) se pogoršava. Posebno je usmerena na mlade ljude, žene i prosvetne radnike, koji se suočavaju sa značajnim pritiskom vlade, uz česte otkaze i zastrašivanja“, naveo je FSU.

Francuski sindikat je ocenio da bi „gušenje demokratskog pokreta u Srbiji imalo i regionalne i evropske posledice u jačanju autoritarizma i ekstremne desnice“.

„Iz svih ovih razloga, koji će uticati na odbranu vladavine prava i u našoj zemlji, FSU potvrđuje svoju podršku legitimnim težnjama građana Srbije za istinsku demokratiju koja poštuje prava svake osobe“, navodi se u saopštenju.

FSU poziva evropske vlasti i francusku vladu da preuzmu odgovornost osuđujući represiju u Srbiji i preduzimajući mere prema srpskoj vladi kako bi se osiguralo poštovanje ljudskih prava.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com