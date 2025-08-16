Frans Pres: U Srbiji novi sukobi između demonstranata protiv korupcije i policije

Hiljade antivladinih demonstranata sukobile su se sa policijom i juče u Beogradu, četvrti dan zaredom.

U Srbiji se ne smanjuju tenzije zbog kojih se strahuje da će doći do jače represije nad demonstrantima u protestima protiv korupcije, koji traju više meseci, piše agencija Frans pres.

Posle višednevnih sukoba sa desetinama povređenih i uhapšenih, pristalice nacionalističkog predsednika Aleksandra Vučića sinoć su se ponovo suočile sa demonstrantima okupljenim u glavnom gradu, navodi agencija.

Suzavac i šok bombe upotrebljeni su protiv građana koji se protive vlastima, preneo je Frans pres.

Demonstracije su postale redovna pojava u toj balkanskoj zemlji od kada se u novembru srušila nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu, a u kojoj je poginulo 16 ljudi, što demonstranti pripisuju korupciji, navodi agencija.

Demonstracije koje su predvodili studenti do sada su uglavnom bile mirne, održavane su širom zemlje i okupljale su više stotina hiljada ljudi, navodi Frans pres i dodaje da se situacija zaoštrila ove nedelje kada su grupe pristalica vlasti, često maskirani i naoružani pendrecima ili pirotehničkim sredstvima počeli da napadaju demonstrante.

Dve strane se uzajamno optužuju da hoće da se situacija pogorša.

Policija je uhapsila desetine demonstranata poslednih dana, između ostalog tokom razbijanja prostorija vladajuće Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

Opozicioni poslanici i aktivisti protiv korupcije optužili su pristalice vlasti za nasilje i objavili slike teško povređenih demonstranata, prenosi Frans pres dodajući da neki video snimci objavljeni onlajn takođe pokazuju policiju kako udara nenaoružane demonstrante sa palicama.

Policija je odbacila te optužbe tvrdeći da nju napadaju demonstranti, uz podatak da je 120 policajaca povređeno poslednih dana.

Frans pres prenosi reči ministra policije Ivice Dačića juče da svi oni koji su poslednjih dana širili laži o brutalnosti policije treba da objasne te cifre.

Predsednik Srbije, kaže Frans pres, koji redovno naziva demonstrante protiv korupcije „teroristima“ takođe ih je optužio za nasilje poslednih dana.

Frans pres podseća da je pod pritiskom ulice poslednjih meseci vlada rekonstruisana, premijer zamenjen i više bivših ministara uhapšeno i optuženo.

Frans pres podseća da od maja demonstranti traže prevremene izbore što odbija predsednik Aleksandar Vučić, koji je reizabran 2022. godine na petogodišnji mandat.

On tvrdi da je na delu „strana zavera“, kojom se želi svrgavanje aktuelne vlasti.

Frans pres takođe podseća da je Vučić bliski partner ruskog predsednika Vladimira Putina, a da je Srbija koja odbija da uvede sankcije Moskvi zbog invazije na Ukrajinu istovremeno kandidat za ulazak u EU, koji je njen važan ekonomski partner.

(Beta)

