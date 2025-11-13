Fridom haus: Srbija pala u kategoriju delimično slobodnih zemlja po slobodi interneta

U novom izveštaju organizacije Fridom haus o slobodi interneta, Srbija je označena kao delimično slobodna zemlja, što predstavlja pad u odnosu na prošlu godinu, kada je bila u kategoriji slobodnih zemalja.

Do promene statusa, odnosno smanjenja slobode interneta u Srbiji, doveo je odgovor vlasti na višemesečne proteste predvođene studentima, navodi Fridom haus u izveštaju „Sloboda na internetu 2025: Neizvesna budućnost za globalnu mrežu“.

Kada su ljudi izašli na ulice širom zemlje, zahtevajući pravdu i transparentnost posle smrtonosnog pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, vlasti su hapsile pojedince koji su na društvenim mrežama podržali proteste i koristile su „selebrajt“ tehnologiju za pretraživanje telefona novinara i aktivista, navodi se.

„Vlasti su hapsile korisnike društvenih mreža, uključujući studente, zbog sadržaja vezanog za demonstracije, a onlajn novinari koji su pokušali da izveštavaju o tome suočili su se sa povećanim nasiljem i uznemiravanjem, i na internetu i uživo“, piše u izveštaju koji obuhvata period od 1. juna 2024. do 31. maja 2025. godine.

Nastavljen je nadzor aktivista i novinara uz pomoć špijunskog softvera, a medijske kuće su se suočile sa brojnim strateškim tužbama protiv javnog učešća (SLAPP), dodaje organizacija sa sedištem u Vašingtonu.

(Beta)

