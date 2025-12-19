Fu Cong: Japan treba da izvrši dubinsku analizu svojih istorijskih zločina

Japan, kao poražena zemlja u Drugom svetskom ratu, mora da izvrši dubinsku analizu svojih istorijskih zločina, ispuni političke obaveze koje je preuzela po tajvanskom pitanju, odmah prekine provokativne akcije i odustane od svojih pogrešnih primedbi, izjavio je stalni predstavnik Kine pri Ujedinjenim nacijama (UN), Fu Cong.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), Fu je na plenarnoj sednici Generalne skupštine UN na visokom nivou povodom prvog Međunarodnog dana borbe protiv kolonijalizma u svim oblicima i manifestacijama, pozvao međunarodnu zajednicu da se snažno protivi bilo kojoj reči ili akciji koja izaziva posleratni međunarodni poredak ili ima za cilj da ga potkopa.

Fu je primetio da Međunarodni dan borbe protiv kolonijalizma u svim oblicima i manifestacijama ima za cilj da podstakne međunarodnu zajednicu da se seti štete kolonijalizma, ubrza tekući proces dekolonizacije i okonča kolonijalizam u svim oblicima i manifestacijama.

„Istorija Svetskog antifašističkog rata uči nas da se svetu treba težiti i braniti mir“, rekao je Fu.

On je primetio da je u istoriji Japan napao Kinu, Korejsko poluostrvo i Jugoistočnu Aziju i uspostavio strašnu kolonijalnu vlast.

„Nikada ne smemo dozvoliti nikakvo poricanje ili iskrivljavanje istorije agresije, nikada ne smemo dozvoliti oživljavanje militarizma i nikada ne smemo dozvoliti ponavljanje istorijskih tragedija“, izjavio je Fu.

(Beta)

