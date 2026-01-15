G. Miletić i Đ. Pavićević o odbijanju vlasti da se sretnu sa misijom EP: Štetne Vučićeve igrice

Odbijanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednice skupštine Ane Brnabić da se sretnu sa misijom Evropskog parlamenta je velika šteta za građane Srbije, a istovremeno i za Vučića i vlast u Srbiji, ocenio je danas osnivač i izvršni direktor Balkans Forward fondacije Goran Miletić.

On je za list Danas naveo i da se ne može zamisliti ništa pozitivno što može biti rezultat ovakve odluke sem zadovoljstva ekstremno desnih glasača, koji, kako je napomenuo, opet nisu većina glasača Srpske napredne stranke.

Komentarišući Vučićeve izjave da dolaze „mrzitelji Srbije“, Miletić je kazao da „bilo kakve teorije zavere, naročito kada se na njih doda navodno učešće susednih zemalja uvek nanosi štetu Srbiji i uvek podseća medjunarodnu javnost na činjenicu da se Srbija nije suočila sa svojom ulogom 90-ih godina“.

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Đorđe Pavićević smatra da Vučić po svaku cenu pokušava da umanji štetu koju izaziva njegov loš međunarodni položaj prema velikim međunarodnim akterima, posebno EU, koja je najveći spoljnotrgovinski partner Srbije.

Zbog toga, kako je kazao Pavićević za Danas, „na svaki način pokušava da omalovaži evropsku misiju i da nastavi „da igra igrice“ na koje je navikao u prethodnom periodu kada su evopski komesari i izaslanici „zatvarali oči na neispunjavanje dogovora i obećanja i pisali blagonaklone izveštaje“.

“ Tada su funkcionisale dvostruke poruke, prema domaćoj javnosti jedne, a prema evropskim funkcionerima druge“, kazao je Pavićević koji je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Pavićević smatra i da je „sada prozor za takvo maniplisanje zatvoren“.

„Ako se prisetimo poslednje posete Ursule fon der Lajen, već tada je bilo najavljeno da će ovoga puta biti praćeno ispunjavanje postignutih dogovora“, naveo je.

Sada, smatra Pavićević, vlast ponovo pokušava „da izvrda“ ispunjavanje dogovora, „jer za to može platiti visoku političku cenu, posebno ako profunkcionišu neke izborne i medijske institucije“.

Prema njegovim rečima, ovoga puta se Vučić uzda u promenjene međunarodne okolnosti i to što Srbija nije visoko na dnevnom redu evropske politike.

„Upravo zbog toga mu ova misija mu toliko smeta, ona vraća na dnevni red pitanja za koja je on smatrao da su zagubljena u tekućim poremećajima međunarodne politike. Problem je što trenutno nema saveznika koji bi mu pomogli da svoje diktatorsko i koruptivno ponašanje proda za neki značajan ustupak ili poklon“, kazao je Pavićević.

Evroparlamentarci će boraviti u Srbiji od 22. do 24. januara.

(Beta)

