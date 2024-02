Gajić (NS): Vučić prozapadnu opoziciju proglašava izdajnicima

Novi predsednik Narodne stranke (NS) Vladimir Gajić je danas rekao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić samog sebe proglašava za patriotsku opciju na domaćoj političkoj sceni, dok „takozvanu prozapadnu opoziciju“ predstavlja kao najveće političke nepijatelje i izdajnike.

On je u intervjuu za portal nedeljnika „Vreme“ rekao da opozicija očigledno ne razume da „Vučić kreira politike u Srbiji“, slično kao što je „Sloba Milošević vodio politiku devedesetih godina prošlog veka“.

„Kad izađete pred Srbe koji su informisani onako kako jesu, onda je izbor dosta lak i obično je dva prema jedan u korist režima. Kao i kod Miloševića pre 2000. godine, opozicija gubi sve izbore, kao i sada, razlikom od nekih milion glasova“, istakao je Gajić.

Podvukao je da je „rešenje kvadrature kruga da opozicija dođe do pola miliona birača Socijalističke partije Srbije (SPS) i Srpske naprne stranke (SNS) kako bi se došlo u egal“.

„Dok god budemo vodili ovakvu politiku, izgubićemo svake izbore, bez obzira na uslove. A ne očekujem da će ti uslovi ikada biti bolji. Naprednjaci ne planiraju da rade u korist svoje štete“, istakao je Gajić.

Na pitanje o rezultatu Narodne stranke na decembarskim izborima, Gajić je odgovorio da je Narodna stranka „žrtva političkog i medijskog duopola između čekića i nakovnja“.

On je podvukao i da ne deli stav da je bilo „strašne izborne krađe“ mada „postoji priča o dokazima, a nažalost dokazi su vrlo slabi“.

„U Beogradu su izbori ponovljeni na ukupno tri biračkih mesta i podneto je svega nekoliko prigovora. Takođe, prozapadna opozicija je insistirala na izborima u decembru, spojenim, bez insistiranja na uslovima poput provere biračkog spiska“, naveo je Gajić.

On je ipak naglasio da „može da pretpostavi da je bio čitav niz nelegalnih radnji uoči izbora. Ali da opozicija nije na to obratila pažnju na vreme pa je išla na izbore, a to je za posledicu imalo ovakve rezultate“.

Gajić je podvukao da se od javnosti „krije da opozicija na 20 odsto biračkih mesta nije imala nijednog kontrolora“.

„Mnogi ljudi se naprosto nisu pojavili 17. decembra iako je trebalo da budu u biračkim odborima. To je veliki problem opozicije koji se krije. To su fakti. Važno je da se opozicija suoči s njima da ne bi ponavljala greške, a jedna od grešaka je bilo pozivanje Beograđana da ne glasaju za Narodnu stranku ili koaliciju Dosta je bilo i Borisa Tadića da ne bi ‘bacili glas’. To nije pokazatelj solidarnosti opozicije“, rekao je Gajić.

Lider NS smatra da opozicija nije uspela da dobije izbore u Beogradu „jer Narodna stranka nije prošla cenzus“.

„Da smo prošli, pobeda bi bila nesumnjiva. Utisak je da nismo prošli pre svega zbog medija koji su forsirali prozapadnu opoziciju“, zaključio je Gajić.

(Beta)

