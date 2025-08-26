Gardijan: Protesti u Srbiji su borba za demokratiju koju EU ne sme da ignoriše

Autoritarno suzbijanje masovnih demonstracija u Srbiji, zemlji koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, zahteva snažniji odgovor Brisela, piše Gardijan, uz ocenu da predsednik Srbije Aleksandar Vučić sve više postaje pretnja za demokratiju i da su Srbiji potrebni pošteni i slobodni izbori.

„Demonstranti zalužuju veću podršku i solidarnost od EU nego što je dobijaju. Autokrata i cinik, Vučić je maligno prisustvo u politici Zapadnog Balkana“, ocenjuje se u uredničkom komentaru Gardijana.

U tekstu se navodi da Vučić van granica Srbije dugo neguje „podmuklu i destabilizujuću etnonacionalističku agendu“ u vezi s Kosovom i Republikom Srpskom, a da kod kuće „sve više postaje pretnja demokratiji“ i da je njegov poziv na dijalog zakasneo.

Evropski lideri su se ovog leta fokusirali na šatl diplomatiju s američkim predsednikom Donaldom Trampom oko trgovine i Ukrajine, dok su „diskretno ćutali“ o drugoj krizi na istoku Evrope, navodi Gardijan i dodaje da se Brisel od početka protesta pre devet meseci do sada uglavnom odlučivao da skrene pogled.

Britanski list piše da su demonstracije, među najvećim u istoriji Srbije, od protesta zbog tragedije u Novom Sadu koja se „uglavnom pripisuje korupciji koju predvodi Vučićeva vladajuća Srpska napredna stranka“, brzo prerasle u pokret za demokratske reforme i da studenti sada zahtevaju prevremene izbore i „novu eru transparentnosti i odgovornosti u zemlji koja je i dalje kandidat za članstvo u EU“.

„Kako su bes i frustracija na ulicama rasli, Vučićev odgovor je postajao sve više drakonski. Neosnovano tvrdeći da strani agitatori traže ‘uvezenu revoluciju’, predsednik je pokrenuo nemilosrdan obračun sa grupama civilnog društva koje primaju sredstva iz inostranstva“, piše Gardijan.

Dodaje da su u avgustu na ulicama „orkestrirane rulje“ napale demonstrante i navodno pljačkale preduzeća u vlasništvu Vučićevih protivnika, kao i da je bilo mnogo izveštaja o policijskoj brutalnosti.

Autoritarni odgovor na proteste je doprineo padu poverenja javnosti u lidera „koji je koristio moć države za ostvarenje svojih političkih interesa“, piše Gardijan podsećajući na ocenu OEBS-a da su parlamentarne izbore prošle godine obeležili medijska pristrasnost i korišćenje državnih resursa za uticaj na glasače.

Gardijan ocenjuje da EU ima značajni ekonomski uticaj koji može da upotrebi ako želi, ukazujući da EU obezbeđuje više od 60 odsto stranih direktnih investicija u Srbiji i da je obećala 1,6 milijardi evra do 2027. ako ispuni reforme.

„Ali Brisel ne želi da vidi da zemlja još više sklizne u rusku orbitu i, kao posledica toga, ublažava svaku kritiku Vučića“, piše Gardijan.

Vučić sa svoje strane, dodaje ovaj dnevnik, „lukavo balansira“ na geopolitičkoj sceni, šaljući oružje Ukrajini preko trećih strana, kao i Moskvi, i garantujući EU pristup znatnim rezervama litijuma u Srbiji.

Vučićev poziv demonstrantima na dijalog je došao sa zakašnjenjem, navodi Gardijan i dodaje da su Srbiji potrebni slobodni i pošteni izbori da preokrene lagano kretanje ka autokratiji tokom protekle decenije.

„U vreme kada su liberalne vrednosti EU dovedene u pitanje u Vašingtonu, kao i u Moskvi i Pekingu, Unija mora da se mnogo snažnije zauzme za njih u borbi za demokratske reforme koja se vodi odmah izvan njenih granica“, zaključuje Gardijan.

(Beta)

