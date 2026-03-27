Gardijan: Saudijska Arabija apeluje na Trampa da pojača napade u Iranu

Saudijska Arabija pozvala je SAD da pojača napade na Iran, piše britanski Gardijan, pozivajući se na izvor iz saudijske obaveštajne službe.

Taj izvor je izjavio da je prestolonaslednik i „de fakto“ šef države u Saudijskoj Arabiji Mohamed bin Salman apelovao na predsednika SAD Donalda Trampa da ne prekida rat protiv Irana i dodao da američko-izraelska kampanja predstavlja „istorijsku priliku“ za oblikovanje Bliskog istoka.

„Obaveštajni izvor je rekao da Rijad ne poziva samo na nastavak vojne kampanje, već na njeno intenziviranje“, piše Gardijan.

Za sada nema izveštaja o aktivnom učešću saudijske vojske u ratu u Iranu, ali je jedan saudijski politički analitičar rekao da će Rijad verovatno preduzeti taj korak „ako trenutni mirovni napori koje predvodi Pakistan propadnu“.

„Trenutno je bitna odluka Irana. Ako se Iran ozbiljno angažuje, još uvek postoji put ka obuzdavanju eskalacije. Ako odbaci uslove i nastavi sa napadima, prag za saudijsku akciju biće pređen“, rekao je Mohamed Alhamed, politički analitičar iz Saudijske Arabije.

(Beta)

