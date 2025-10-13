Gavrilović (DS): Demokratska stranka je jedinstvena u podršci studentskoj listi

Funkcioner Demokratske stranke (DS) Miodrag Gavrilović izjavio je da je ta stranka jedinstvena u podršci studentskoj listi i da je za promenu sistema potrebno da sve opozicione stranke podrže studente.

Gavrilović je u intervjuu agenciji Beta kazao da bi studentsku listu trebalo shvatiti kao alat celokupnog društva koji menja loše navike i iskorenjuje korupciju.

„Svi bitni akteri i činioci u Demokratskoj stranci pripadaju onom delu društva koji su se obradovali studentskom pokretu i agilnosti mladih ljudi da se bore za etičke i trajne vrednosti. Ovakav pokret, njegovi oblici, poruke, energija, zahtevi i ciljevi su potvrda da ova zemlja može da ima sjajnu budućnost. Studentsku listu treba da shvatimo kao alat celokupnog društva koji menja loše navike i iskorenjuje korupciju“, rekao je.

Prema njegovim rečima, cilj demokrata je da naprave stranku koja će biti i politička institucija i stub na kojoj počiva vladavina prava i podela vlasti.

„Otud ne treba da čudi da ogromna većina članstva, koja je glasala i za Srđana Milivojevića i za Zorana Lutovca i za mene, ima stav da treba podržati studentsku listu, jer to smatramo i neophodnim i ispravnim. Različiti jesmo i karakterima i ličnim osobinama i vrednostima, ali sva trojica imamo isti stav, jer se politikom ne bavimo za sebe već radi budućnosti. Valjda je i po tome DS danas organizacija koja vidi i dalje i više i radi ono što govori“, naveo je Gavrilović koji je na poslednjoj izbornoj skupštini bio kandidat za predsednika DS-a.

Na pitanje zbog je važno podržati studentsku listu na predstojećim izborima, kazao je da je studentski pokret demistifikovao verbalno uzvikivanje parola, obećanja koja se ponavljaju, a ne ostvaruju, medijsko manipulisanje stanovništvom i ljude bez znanje koji nam se svakodnevno nude.

„Uspeo je da probudi čiste i iskrene emocije, a to je izuzetno važno ako želimo katarzu i reset za naš narod i našu kulturu. Uspeo je da otkloni i potpuno razbuca sve veštačke prepreke nametane decenijama, da ujedini ljude, da spoji različite vere, kulture, generacije, mentalitete, karaktere, krajeve. Ponudio je budućnost i vreme odgovornosti i znanja. Studentski pokret i traži i daje dostojanstvo, poštovanje i solidarnost. Nepogrešivo su ti mladi ljudi pogodili šta je ono što fali ovom društvu da bi bilo uspešno i srećno“, naglasio je Gavrilović.

Dodao je da je Srbiji potreban faktor koji će promeniti pravac i smer „učmale kolotečine“ u kojoj su pravi ljudi i prave vrednosti utamničene.

„To je pokret koji traži moralni preporod i ljubav. Ljubav koja je tako krhka i neshvaćena u političkim igrama, ali veoma moćna kada verujete u nju. Ljudima je potrebna socijalizacija koja ima smisao. Pred nama je organizovana mladost koja ne želi da okrene leđa svojim korenima i svojoj otadžbini. Izuzetan patriotski i ljudski gest“, istakao je.

Upitan kako će se na DS odraziti odsustvo iz parlamenta, s obzirom da zbog podrške studentima neće imati stranačke kandidate na predstojećim izborima, Gavrilović je rekao da je danas društvu neophodna ideja i vizija, a ne parlament preko puta Ćacilenda.

„Tačno je da političke stranke postoje da bi imale uticaj i učestvovale u vlasti, ali demokrate danas izbore ne vide kao uobičajene izbore na kojima se meri podrška politikama i idejama, već kao borbu za oslobođenje. Zato smo uvereni da radimo pravu stvar. Fokus ne treba da bude pojedinac, ime ili prezime na listiću ili neki nesrećni slogan opterećen zlom koje nam je nad glavama, već fokus treba da bude opšte dobro, pravda i uništenje korupcije. Odsustvo iz parlamenta nije tragična stvar. Tragično je ako budemo u parlamentu koji nema nikakav uticaj. Delićemo sudbinu naroda i studenata, a zbog toga valjda i postojimo“, objasnio je.

Na pitanje kakva bi trebalo da bude konačna odluka ostalih opozicionih stranaka po pitanju izlaska na predstojeće izbore, Gavrilović je kazao da „svako neka radi ono što misli da treba“.

„Ako nekoga danas treba uveravati da je pred nama šansa koja nam je data jednom u 100 godina, onda je to uzaludan posao. Nije sve isto sada kao na ranijim izborima. Nije sada pitanje bojkota ili izlaska na izbore. To nije tema. Da bi došlo do promene svesti i promene vrednosnog sistema potrebno je izaći na izbore i stati iza studentske liste. Tim gestom srpski političari bi pokazali da su već unapred spremni da afirmišu mlade ljude, da im otvore vrata realnih perspektiva, da ih vide i doživljavaju kao ravnopravne, da ih poštuju za postignute rezultate, a učinili su zaista neočekivano i nezamislivo mnogo“, ocenio je.

Na neki način to je i stvar kulture, dodao je, jer su ti mladi ljudi najviše bili hapšeni, osuđivani, premlaćivani, napadani, osporavani, targetirani, prozivani, a sebe ne kandiduju na listama.

„Zašto? Zato što su shvatili da nisu bitni oni u prvom licu, nego budućnost čitavih generacija i budućnost države. Takav altruizam zaslužuje isti odgovor i od stranaka“, rekao je.

Na pitanje zbog čega vlast u ovom trenutku ne pristaje na raspisivanje vanrednih izbora, Gavrilović je kazao da je vlast promašila sva predizborna obećanja i da bi zato na izborima „tragično“ izgubila.

„Od obećane pravde došli smo do svakodnevne nepravde. Od zaklinjanja u srpsko jedinstvo došli smo do nikada većih podela u društvu. Argumenti i činjenice su postali neprijatni svedoci: de facto odvojeno Kosovo, neizdrživ odliv mladih i pametnih ljudi iz zemlje, nesreće i tragedije izazvane najvišim nivoom korupcije ikada, pad nadstrešnice, svakodnevne medijske manipulacije i laži, targetiranja ljudi, upotreba sile u skoro svakom segmentu društva: prema maloletnicima, studentima, građanima. Pretnje i ucene, zatvaranje Narodnog pozorišta, inflacija koja je obesmislila čak i nadu u pristojan život, uništenje institucija, a naročito pravosuđa…“, naveo je.

Kazao je da aktuelna vlast ne može više da sakrije da radi za tuđe interese.

„Obećani su rudnici litijuma, a rasprodati rudnici bakra i zlata. Ljudi se osećaju duboko prodani i iznevereni. Država im je postala opterećenje, a ova vlast životni problem. Zato vlast ne sme da raspiše izbore. Plaši se svoje odgovornosti“, zaključio je Gavrilović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com