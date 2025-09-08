Gavrilović (predsednik DRI): Zahtev za smenu upućen Šapiću jer je odgovorno lice

Predsednik Saveta Državne revizorske institucije (DRI) Ivica Gavrilović rekao je danas da je Grad Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja, a da je odgovorno lice gradonačelnik Aleksandar Šapić i da je zbog toga ta institucija Skupštini grada Beograda uputila zahtev za njegovo razrešenje.

Gavrilović je za Betu rekao da je gradonačelnik odgovorno lice za preduzimanje mera ispravljanja odnosno otklanjanja nepravilnosti, nakon što je DRI uradila reviziju poslovanja.

Na pitanje da li očekuje da će Skupština razrešiti Šapića, Gavrilović je rekao da je DRI uradila što je u njenoj nadležnosti i da se „DRI ne bavi očekivanjima“.

Naveo je da je DRI protiv odgovornih lica Grada Beograda nakon revizije 2023. godine podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv 24 lica.

Na pitanje da li je Šapić tražio objašnjenje nakon što je DRI uputila zahtev, Gavrilović je rekao da nije, a da prvi put DRI za vreme njegovog mandata traži smenu odgovornog lica u „subjektu“ revizije.

Odgovarajući na pitanje u kojim slučajevima je predviđen zahtev za smenu odgovornog lica Gavrilović je rekao da je postupak predviđen članom 40. Zakona o DRI i odgovarajućim odredbama Poslovnika o radu te institucije.

„Ne postoji tačan finansijski iznos na osnovu koga se može tražiti smena odgovornog lica, već se mera određuje na osnovu značaja nepravilnosti u odnosu na konkretnu reviziju“, objasnio je Gavrilović.

Na pitanje da li u radu trpi pritisak vlasti, Gavrilović je odgovorio, odrečno.

Nakon što je sprovela reviziju pravilnosti poslovanja Grada Beograda u delu koji se odnosi na rashode za zaposlene za 2022. godinu, kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, DRI je utvrdila nepravilnosti koje je subjekt revizije bio u obavezi da ispravi, ali je DRI utvrdila da Grad Beograd nije na zadovoljavajući način otklonio značajne nepravilnosti.

Utvrđeno je, kako je navedeno u izveštaju da od 892 zaposlena (direktni budžetski korisnici) koeficijenti za obračun plata nisu u skladu sa propisima, zbog čega su više isplaćeni rashodi u iznosu od 215,7 miliona dinara u 2022. godini.

U predškolskim ustanovama, čiji je osnivač Grad Beograd, utvrđena je pogrešna primena koeficijenata i osnovice za obračun i isplatu plata, zbog čega su više isplaćeni rashodi u iznosu od najmanje 381,6 miliona dinara u 2022. godini.

U pozorištu „Atelje 212“ 19 zaposlenih koji nisu na rukovodećim mestima dobilo je koeficijent po osnovu rukovođenja, što je rezultiralo više isplaćenim iznosom od najmanje 1,7 miliona dinara.

U ustanovi „Centar dečijih letovališta i oporavilišta“ plata je utvrđivana modelom „cena rada × bodovi“, umesto propisanim načinom.

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević rekao je da se prijava DRI odnosi na povećanje osnovice od 10 odsto za vaspitačice u predškolskim ustanovama, ali da takva praksa, kako je rekao, postoji godinama u Beogradu i da „neće smanjivati plate onima koji rade sa našom decom“.

(Beta)

