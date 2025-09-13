General Janković tvrdi da pripreme za vojnu paradu teku po planu

General-potpukovnik Tijosav Janković, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije, rekao je danas da po planu teku pripreme za vojnu paradu „Snaga jedinstva“, koje su počele još u maju, i da će se pripadnici Vojske potruditi da pokažu „odlučnost i spremnost da brane državu i da obezbede sigurnost svim njenim građanima“.

Janković je za Radio-Televiziju Srbije (RTS) najavio da će paradu iduće subote, 20. septembra, u Novom Beogradu činiti defile podešalona jedinica i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, nalet vazduhoplovnog ešalona i defile brodova rečne flotile.

Biće prikazan i egzercir Garde, padobranski skokovi pripadnika 63. padobranske brigade i sposobnosti odreda Vojne policije Kobre.

Po njegovim rečima, građani će moći da vide i savremenu vojnu opremu koja ranije nije prikazivana.

„Mi pre svega želimo da pokažemo najmodernije sredstva ratne tehnike koja su u naoružanju Vojske Srbije. Želimo da pokažemo uvežbanost i osposobljenost naših pripadnika“, naveo je Janković.

Povodom „Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave“ Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju vojnu paradu pod nazivom „Snaga jedinstva“ u subotu, 20. septembra od 11 časova kod Palate „Srbija“ u Novom Beogradu.

(Beta)

