General Vudraf: Srbija je ključni akter na Balkanu, srpski vojnici su profesionalni i sposobni

Novi komandant Nacionalne garde Ohaja brigadni general Metju S. Vudraf izjavio je da je Srbija „nesumnjivo ključni akter na Balkanu“, navodeći da je „njena strateška lokacija, profesionalne oružane snage i posvećenost mirovnim misijama čine važnom u doprinosu regionalnoj stabilnosti“.

„Radeći zajedno, možemo pomoći u izgradnji bezbednijeg i otpornijeg regiona. Naše partnerstvo je dokaz šta je moguće kada nacije sarađuju uz međusobno poštovanje i zajednički cilj“, rekao je Vudraf u intervjuu za list Kurir, koji podseća da Srbija i Nacionalna garda Ohaja sarađuju godinama.

„Kroz zajedničke vežbe i razmene izgradili smo međusobno poštovanje i razumevanje“, rekao je on i istakao da „srpski vojnici se u SAD vide kao profesionalni, sposobni i posvećeni partneri“.

„Američki vojnici koji su sarađivali sa srpskim kolegama često govore s velikim uvažavanjem o njihovoj disciplini, gostoprimstvu i predanosti. Ti odnosi su humanizovali naše snage jedne drugima stvorili trajna prijateljstva“, naglasio je Vudraf.

Vudraf, koji je ovih dana boravio u Srbiji, ocenio je da je nedavna vojna parada u Beogradu „zaista bila inspirativna“.

„Ona je pokazala ne samo profesionalizam i disciplinu Vojske Srbije već i značajan napredak koji je Srbija postigla u modernizaciji svojih oružanih snaga“, kazao je Vudraf.

(Beta)

