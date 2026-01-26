Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) izjavio je danas da su se on i američki predsednik Donald Tramp (Trump) složili o „uspostavljanju dve oblasti rada“ kako bi se smirile tenzije između Evropljana i Amerikanaca oko sudbine danske autonomne teritorije Grenland.

„Prošle nedelje smo se konačno složili da pokrenemo dve oblasti rada: jednu za NATO, kolektivno, da preuzmemo veću odgovornost za odbranu Arktika“, rekao je Rute Evropskom parlamentu, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

„Ta oblast rada biće da vidimo kako kolektivno možemo bolje da sprečimo Rusiju i Kinu da dobiju još veći pristup Arktiku… NATO je zadužen za ovu tačku“, dodao je Rute.

Druga oblast rada, kako je objasnio generalni sekretar NATO, obuhvata tekuće razgovore između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda.

Rute je rekao da NATO neće biti uključen u taj drugi proces.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com