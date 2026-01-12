Generalni sekretar NATO u Hrvatskoj rekao da Tramp čini prave stvari za NATO

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Zagrebu da američki predsednik Donald Tramp čini prave stvari za NATO, jer podstiče na veća ulaganja za odbranu i naglasio da se svi saveznici u Alijansi slažu oko važnosti sigurnosti na Arktiku.

„Verujem da Donald Tramp čini prave stvari za NATO podstičući nas sve da trošimo više kako bismo se izjednačili s potrošnjom SAD“, rekao je Rute na zajedničkoj konferenciji za novinare s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem.

On je na pitanje novinara rekao da se „svi saveznici slažu oko važnosti arktičke sigurnosti, jer otvaranje morskih puteva predstavlja rizik od ruskih i kineskih aktivnosti“.

Po njegovim rečima, u NATO-u se raspravlja o tome kako da se postigne ta sigurnost.

Na pitanje o pretenzijama SAD na GrenlandRute je takođe rekao: „Naš prioritet je da Arktik ostane siguran“.

Na to pitanje je Plenković odgovorio da se „saveznici moraju međusobno poštovati, što se odnosi i na SAD“.

„Siguran sam da se uz razgovore može naći rešenje. Grenland je deo Danske i zato kvalitetan dijalog može rešiti ovakvu situaciju“, ocenio je Plenković.

Generalni sekretar NATO Mark Rute stigao je danas u radnu posetu Hrvatskoj u sklopu posete državama-članicama.

Po dolasku u Zagreb on je s premijerom Plenkovićem posetio kasarnu „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu gde je video francuske borbene avione Rafal, turske dronove Bayraktar i američke helikoptere UH-60M Black Hawk , a potom je u Vladi razgovarao s hrvatskim premijerom i sastao se s predstavnicima hrvatske odbrambene industrije.

Rute je posle sastanka s Plenkovićem u zajedničkoj izjavi novinarima pohvalio Hrvatsku, ocenivši da je od pristupanja 2009. ona važna članica NATO koja doprinosi zajedničkoj bezbednosti.

Naglasio je važnosti „uloge Hrvatske u stabilizaciji regiona“, rekavši da hrvatski vojnici učestvuju u misiji na Kosovu.

Rute je istakao da se „neće dopustiti sigurnosni vakum“ i dodao da je Hrvatska u tome „ključni partner“.

Generalni sekretar je posebno naglasio da se „Hrvatska pokazala kao partner na kojeg se Ukrajina može osloniti“ i da je od 2022. doprinela s više od 300 miliona u opremi, helikopterima i zaštitnoj opremi.

„Ukrajinska sigurnost naša je sigurnost“, naglasio je Rute.

Upitan o članstvu Ukrajine u NATO, Rute je odgovorio da je ranije data izjava o putu Ukrajine prema NATO-u i da su neki saveznici protiv toga ili su sumnjičavi, kao Mađarska.

„Ono o čemu razgovaramo u ‘Koaliciji voljnih’ je kako posle mirovnog sporazuma osigurati da Rusija više nikada ne napadne“, ukazao je Rute.

On je pozdravio napore za modernizacije Vojske Hrvatske, rekavši da je bio „impresioniran“ kada je video kako su obnovljene vazduhoplovne snage, a Hrvatsku je pohvalio i jer je ove godine preuzela kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom.

Plenković je u zajedničkoj izjavi rekao da Vlada preduzima sve u pogledu ispunjavanja preuzetih obveza sa sastanaka na vrhu NATO, da je 2025. izdvojila 2,08 odsto BDP-a za odbranu i podsetio da hrvatske oružane snage participiraju u čak pet misija, s oko 270 pripadnika Hrvatske vojske.

Plenković je rekao i da Ukrajina ne brani samo svoju slobodu, nego i demokratiju, vrednosti i bezbednost Evrope.

„Zato je važno da razumemo da su posledice ruske agresije bile više nego očite na kontinent, na Hrvatsku, na našu energetsku situaciju“, kazao je premijer.

Najavio je da će iduće godine na proleće Hrvatska biti domaćin neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova NATO.

Generalnog sekretara NATO primiće i predsednik Hrvatske i vrhovni zapovednik vojske Zoran Milanović, a posle sastanka će biti izdato saopštenje.

Milanović je u petak izjavio da je Rute dobrodošao u Hrvatsku, ali da on nije „osoba koja donosi odluke“ i koja raspolaže novcem.

„Kada govori, nije jasno u čije ime govori, a govori puno stvari koje ja uopšte ne podržavam“, rekao je Milanović novinarima u Čakovcu.

(Beta)

