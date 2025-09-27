Generalni sekretar RCC-a u Vašingtonu na okruglom stolu o Jugoistočnoj Evropi

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović je u nastavku posete SAD govorio na okruglom stolu o regionalnoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi koji je organizovao Atlantski savet u Vašingtonu.

RCC je danas saopštio da je Kapetanović istakao važnost produbljivanja transatlantske saradnje u funkciji podrške stabilnosti i sigurnosti Jugoistočne Evrope i naglasio da brže približavanje može biti ključ jačanja otpornosti širom regiona.

On je naglasio i ulogu RCC-a kao platforme u rukama regiona za ostvarivanje napretka u okviru inicijativa kao što su Zajedničko regionalno tržište, Zelena agenda za Zapadni Balkan i strategija Jugoistočna Evropa 2030.

U razgovoru sa ambasadorima na tom skupu, Kapetanović je ukazao i na konkretne rezultate Zajedničkog regionalnog tržišta – od ukidanja naplate rominga, do uzajamnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija, i dodao da su vidljivi rezultati od presudne važnosti da se zadrži zamah na putu integracije.

„Naš region nije na periferiji Evrope već je sastavni deo njene stabilnosti i prosperiteta. Radeći zajedno, na regionalnom nivou i sa našim partnerima, možemo viziju pretvoriti u svakodnevne koristi za građane i poslovne subjekte“, rekao je Kapetanović.

Pre posete Vašingtonu Kapetanović je ove sedmice imao sastanke u Njujorku tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, uključujući i godišnji sastanak ministara spoljnih poslova Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) i potpisivanje Pisma o namerama sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com