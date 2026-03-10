Generalni sekretar RCC-a učestvovao na Balkanskom forumu 2026. u Budimpešti

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović učestvovao je danas na Balkanskom forumu 2026. u Budimpešti.

Govorio je u panel diskusiji na visokom nivou o jačanju regionalne stabilnosti kroz stratešku povezanost i imao niz sastanaka s visokim zvaničnicima Mađarske, saopštio je RCC iz Budimpešte.

Kapetanović je učestvovao u panel diskusiji pod nazivom „Izgradnja stabilnog i sigurnog regiona kroz stratešku povezanost“ na kojem su se okupili visoki zvaničnici i stručnjaci. Razgovarali su o ulozi infrastrukture, energetske saradnje i veće usklađenosti politika u jačanju regionalne otpornosti i ostvarivanju napretka u evropskoj integraciji Jugoistočne Evrope.

„Glavno pitanje za Zapadni Balkan nije samo kako se još više povezati nego i kako ostati konkurentan u okviru dublje integracije u evropsku i svjetsku ekonomiju. Povezanost bez sigurnosti donosi ranjivost, a povezanost bez investicija predstavlja samo geografsku odrednicu. Uz odgovarajuće investicije, koordinaciju i regionalnu saradnju, povezanost postaje ekonomska transformacija“, rekao je Kapetanović.

On je tokom diskusije naglasio i važnost povezanosti ne samo infrastrukture, već i ekonomske saradnje i koordinacije politika kao ključnog pokretača napretka širom Jugoistočne Evrope.

Istakao je da postojeći regionalni programi i okviri za saradnju daju čvrst temelj za povećanje povezanosti širom regiona.

Uz Kapetanovića na panelu su učestvovali i komesar za primenu evropske povezanosti u Ministarstvu za poslove sa Evropskom unijom Mađarske Andor Deli i bivša vršiteljka dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić.

Razgovor je vodio Miša Đurković, direktor Centra za geopolitiku pri Kolegijumu Matijas Korvinus (Mathias Corvinus) Mađarskog instituta za međunarodne poslove.

Mađarska je učesnica u Odboru RCC-a. Kapetanović je u Budimpešti imao sastanke s državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine Mađarske za bezbednosnu politiku i energetsku sigurnost Peterom Starajemom (Sztarayem) i s predsednikom Mađarskog instituta za međunarodne poslove Gladenom Papinom.

Razgovarao je i s predsednikom Narodne skupštine Mađarske Laslom Koverom (Laászlo) o regionalnim prioritetima, povezanosti i široj agendi evropske integracije Jugoistočne Evrope, kao i o ulozi dijaloga na nivou politika i angažmana parlamenata u unapređenju regionalne saradnje, piše u saopštenju.

(Beta)

