Generalni sekretar RCC-ija Kapetanović: Regionalna saradnje je naš najveći adut

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović učestvovao je na sastanku ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa održanom danas u Belfastu na kome se razgovaralo o spoljnoj politici, pomirenju, sigurnosti, migracijama i regionalnoj integraciji, saopšptiio je RCC.

Domaćin sastanka bila je ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Ivet Kuper a sastanku su prisustvovali ministri, visoki zvaničnici i partneri iz svih delova Zapadnog Balkana i Evrope. Sastanak se održava uoči samita lidera u okviru Berlinskog procesa krajem ovog meseca u Londonu.

Govoreći na sastanku, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Kapetanović istakao je ulogu ove organizacije u unapređivanju saradnje i ostvarivanju konkretnih rezultata u okviru Zajedničkog regionalnog tržišta i Plana rasta EU za Zapadni Balkan.

„Okupili smo se u vreme kada se svetski poredak suočava sa pritiscima i nepredvidivošću. Upravo u ovakvim vremenima regionalna saradnja postaje naš najveći adut. Mir, predvidljivost i rast su neodvojivi i ne mogu postojati jedni bez drugih“, rekao je Kapetanović.

Ministri koji su učestvovali na sastanku pozdravili su konkretne rezultate ostvarene u okviru regionalne saradnje te istakli inicijative kao što je Zajedničko regionalno tržište kao primjer kako se zajedničkim delovanjem donose vidljive koristi građanima, navodi se u saopštenju.

Takođe su naglasili važnost punog sprovođenja dogovorenih obaveza kao načina da se doprinese još tešnjoj saradnji širom Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope.

„Zajedničko regionalno tržište nije samo ekonomski projekat već i politička obaveza da se napravi prostor u kome vladaju poverenje, transparentnost i zajednički prosperitet. Svaki korak koji napravimo u pravcu dublje integracije, od režima ‘rominga kao kod kuće’ i uzajamnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija do prvog plaćanja u okviru jedinstvenog područja plaćanja u eurima izvršenog između Evropske unije i regiona, na praktičan način približava Zapadni Balkan Evropi“, dodao je Kapetanović.

Kapetanović je tokom sastanka predstavio tekuće aktivnosti koordinacije glavnih rezultata u okviru Berlinskog procesa koji se pripremaju za samit u Londonu, a koji obuhvataju niz različitih područja transformativnog karaktera, od zelenih finansija i održivog ulaganja, finansijske pismenosti i usklađivanja sa taksonomijom finansiranja, do brendiranja turizma i Zelene agende za Zapadni Balkan sa pripadajućim revidiranim Akcionim planom.

Zajednički ove inicijative prepliću ekonomsku integraciju sa socijalnom pravdom, zelenom tranzicijom i mobilnošću građana čime se pokazuje da se njihovom saradnjom dotiče svaki aspekt života građana, rekao je Kapetanović.

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju istakao je i bezbednosnu saradnju u regionu pod okriljem Saveta za regionalnu saradnju i naglasio važnost političke odgovornosti i blagovremenog sprovođenja dogovorenih obaveza, posebno u okviru sporazuma o mobilnosti i uzajamnog priznavanja kvalifikacija.

„Regionalna saradnja nije samo priprema za članstvo u Evropskoj uniji već i proba našeg delovanja kada budemo deo Unije“, zaključio je Kapetanović.

Sastanak ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa u Belfastu priprema je za samit lidera u okviru Berlinskog procesa koji će se održati krajem ovog meseca u Londonu a baviće se temama unapređenja regionalne integracije i ubrzavanja evropskog puta Zapadnog Balkana.

