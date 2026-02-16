Generalni sekretar RCC: Jačanje bezbednosne saradnje u Jugoistočnoj Evropi

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović je na 62. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti učestvovao u razgovorima na visokom nivou o evropskoj sigurnosti, proširenju Evropske unije i borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala i imao niz sastanaka s međunarodnim partnerima, saopštio je RCC.

Tokom konferencije, na kojoj se okupljaju svetski lideri iz oblasti politike, odbrane, diplomatije, poslovanja i civilnog društva kako bi razgovarali i pronašli odgovore na najurgentnije izazove međunarodne sigurnosti, Kapetanović je učestvovao na okruglom stolu „Otvorena vrata ili otvoreni kraj? Ostvarivanje proširenja Evropske unije“ i govorio na skupu pod nazivom „Učvršćivanje Balkana: Ocenjivanje evropskog proširenja, transatlantskog opredjeljenja i evropskog sigurnosnog izazova“.

Na panelima se razgovaralo o Zapadnom Balkanu kao „testu kredibilnosti proširenja Evropske unije i sigurnosne strukture Evrope koja se stalno razvija usred promjenjive geopolitičke dinamike“, piše u saopštenju.

Učesnici su se osvrnuli na rizike od nazadovanja demokratije i hibridnih pretnji, implikacije pristupanja u okviru kojeg je naglasak stavljen na sigurnost, kao i na potrebu za koordiniranim evropskim i transatlantskim angažmanom. Razgovaralo se i o važnosti jače regionalne saradnje i koordiniranim pristupima zajedničkim sigurnosnim izazovima.

„Kriminalne mreže se svakodnevno kreću širom regiona, delujući bez obzira na nadležnosti i institucije, dok naši odgovori prečesto ostaju fragmentirani ili reaktivni. Organizovani kriminal prevazilazi pojedinačne nadležnosti i zato odgovor na njega mora biti zasnovan na saradnji“, rekao je Kapetanović.

Osvrćući se na Zapadni Balkan, naglasio je da kriminalni ekosistem, koristeći institucionalne slabosti i društveno-ekonomske nedostatke, urušava kako regionalnu stabilnost, tako i širu sigurnosnu strukturu Evrope.

„U današnjem sigurnosnom okruženju, fragmentiranost je rizik, a saradnja snaga. Pravo pitanje je da li institucionalna saradnja u oblasti sigurnosti može delovati brže od kriminalnih mreža“, rekao je Kapetanović.

On je istakao ulogu RCC u unapređenju predvidive i operativne saradnje u domenu sigurnosti širom Jugoistočne Evrope preko platformi kao što su Centar za upravljanje sigurnošću i godišnja Regionalna konferencija za koordinaciju u oblasti sigurnosti (Jumbo), čemu doprinosi i analizama zasnovanim na dokazima u okviru istraživanja SecuriMeter koje sprovodi ta organizacija.

Razgovaralo se o učvršćivanju regionalne saradnje u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), daljem napretku u sprovođenju strategije Jugoistočna Evropa 2030, podršci evropskoj integraciji Zapadnog Balkana i jačanju zajedničkih napora za rešavanju sigurnosnih izazova, uključujući organizovani kriminal, hibridne pretnje i institucionalnu otpornost.

(Beta)

