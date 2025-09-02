Generalni sekretar RCC na Bledskom strateškom forumu o regionalnom tržištu i saradnji

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović razgovarao je na Bledskom strateškom forumu sa partnerima i saradnicima iz svih delova Evrope i šire o inicijativama u sklopu zajedničkog regionalnog tržišta i Zelene agende za Zapadni Balkan, kao i o regionalnim prioritetima u domenu povezanosti, mobilnosti i energetske saradnje.

Kapetanović je učestvovao na ovogodišnjem Bledskom strateškom forumu, koji se bavi izuzetno važnim temama za Jugoistočnu Evropu, uključujući održavanje mira u svetskom poretku koji se menja, obnovu multilateralizma, budućnost demokratije i evropski put ka sigurnosti i prosperitetu, saopšteno je iz RCC.

Kapetanović je iskoristio priliku da se sastane sa partnerima i saradnicima iz svih delova Evrope i šire, kao i da još jednom potvrdi ulogu Saveta za regionalnu saradnju kao pouzdanog regionalnog partnera u promociji stabilnosti, saradnje i evropske integracije Jugoistočne Evrope, navodi se u saopštenju.

Na forumu su se okupili šefovi država i vlada, ministri, diplomate, lideri iz poslovnog sveta i predstavnici međunarodnih organizacija koji

su razgovarali o najvažnijim pitanjima današnjice, od mira i sigurnosti do zelene i digitalne tranzicije.

(Beta)

