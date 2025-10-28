Generalni sekretar RCC: Zapadni Balkan gubi ljude, neophodno ulaganje u ljudski kapital

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović upozorio je u Tirani da Zapadni Balkan sve više napušta visokokvalifikovana radna snaga i ukazao na značaj ulaganja u ljudski kapital.

Na otvaranju dvodnevnog skupa Dani ljudskog kapitala Zapadnog Balkana 2025. godine, čiji je koorganizator RCC, Kapetanović je rekao da su ljudi u regionu, kao njegov najvredniji kapital, pod sve većim pritiskom.

„Naš region ne gubi fabrike ni tehnologiju, mi gubimo ljude, motor koji pokreće sve ostalo. Ulaganje u ljudski kapital više nije razvojna strategija već strategija preživljavanja. Talenat je naša najjača valuta. Ako ulažemo u njega, negujemo i vrednujemo ga, onda ćemo rasti. Ako ga pustimo da nestane, borićemo se s poteškoćama bez obzira šta drugo izgradimo“, kazao je Kapetanović.

Na skupu koji okuplja predstavnike šest vlada sa Zapadnog Balkana, Evropske komisije, akademske zajednice, privatnog sektora, međunarodnih finansijskih institucija i civilnog društva, Kapetanović je naveo da je za obrazovanje jedne osobe na Zapadnom Balkanu potrebno izdvojiti oko 25.000 evra, i ukazao da je od 2010. do 2023. oko dva miliona ljudi otišlo iz tog regiona u Evropsku uniju, saopštio je RCC.

„Kada saberem troškove obrazovanja, gubitak bruto domaćeg proizvoda i troškove zamenske radne snage dolazimo do procenjenog iznosa od 5,5 milijardi evra, koliko se izgubi svake godine. Ne radi se samo o novcu. Radi se o doktorima, inženjerima, stručnjacima za informacione tehnologije, nastavnom kadru, medicinskim sestrama, ljudima koji grade naša društva“, rekao je Kapetanović.

Na skupu, čiji učesnici razgovaraju o načinima na koje se investiranjem u ljude mogu podstaći konkurentnost, inovacije i inkluzivan rast širom regiona, Kapetanović je kazao da je nezaposlenost mladih na Zapadnom Balkanu i dalje 25,5 odsto, odnosno gotovo dvostruko veća od proseka Evropske unije.

„Ne zato što naši mladi ljudi nisu talentovani, već zato što naši obrazovni sistemi isuviše često podučavaju ono što tržištu rada više ne treba“, dodao je Kapetanović na skupu koji organizuju RCC, Program UN za razvoj (UNDP) i projekat RCC Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP 3), u saradnji sa Evropskom komisijom.

Kapetanović je predstavio glavne inicijative RCC čiji je cilj zadržavanje i osnaživanje talenata u regionu, uključujući više od 10 miliona evra prikupljenih u protekle tri godine za digitalne centre za inovacije, kancelarije za prenos tehnologije, akademsku zajednicu i programe saradnje sa poslovnim subjektima.

Najavio je i dve nove regionalne inicijative – Platformu za povezivanje istraživačke i inovacione infrastrukture, usklađenu s obavezama preuzetim u okviru Berlinskog procesa, i platformu Regionalne inovacije za izvrsnost startup firmi (RISE) za podršku preduzetnicima u obliku mentorstva, obuka i finansiranja rane faze razvoja firme.

Na otvaranju skupa su se obratili i stalna predstavnica UNDP u Albaniji Rendi Dejvis, ministarka ekonomije i inovacija Albanije Delina Ibrahimaj i direktor za mobilnost radne snage i međunarodne poslove u Generalnoj direkciji Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost Antoan Kasel.

Učesnici razmatraju načine na koje Zapadni Balkan može da uskladi svoje politike vezane za ljudski kapital sa Planom rasta Evropske unije i Akcionim planom za zajedničko regionalno tržište i da se pri tome pozabavi nedostatkom veština, demografskim padom i izazovima i mogućnostima koje donosi veštačka inteligencija.

Glavna tema prvog dana je „Ulaganje u ljudski kapital u funkciji višestrukog rasta“, a diskusije se vode na temu konkurentnosti, tržišta rada i ekosistema inovacija. Pažnja će sutra biti posvećena usklađenosti Zapadnog Balkana sa evropskim stubom socijalnih prava, a razgovaraće se o neprijavljenom radu u digitalnom dobu i o reformama upravljanja tržištem rada, navodi RCC.

(Beta)

