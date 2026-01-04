Generalni sekretar Saveta Evrope: Situacija u Venecueli neizvesna za narod i međunarodnu stabilnost

Generalni sekretar Saveta Evrope Alen Berse (Alain Berset) je danas ocenio da situacija u Venecueli, gde su američke vlasti otele predsednika Nikolasa Madura (Nicolas) i odvele ga u njujorški zatvor, „označavaju trenutak duboke neizvesnosti za venecuelanski narod, kao i za međunarodnu stabilnost i bezbednost“.

„Ova situacija se ne može svesti na binarni izbor između osude i podrške. Ona otkriva dublji pomak u novonastajućem svetskom poretku gde je sila normalizovana, a zakon je oružje“, ukazao je Berse u Strazburu, piše u saopštenju Saveta Evrope, najstarije panevropske organizacije.

Kao multilateralna regionalna organizacija posvećena demokratiji, ljudskim pravima i vladavini prava, Savet Evrope smatra da „svaka upotreba sile na teritoriji druge države pokreće ozbiljna pitanja po međunarodnom pravu, uključujući osnovne principe Povelje UN o suverenitetu, teritorijalnom integritetu i nemešanju“.

„Savet Evrope zna iz svog angažmana u vezi sa Ukrajinom koliko krhko postaje međunarodno pravo kada se upotreba sile postaje normalna. Zato su doslednost i kredibilitet važni“, naglasio je Berse.

On je istakao da „tranzicija u Venecueli mora da bude mirna, demokratska i da poštuje volju venecuelanskog naroda“.

„Demokratija može prevladati samo ako je sami Venecuelanci povrate kroz inkluzivan politički proces, kredibilne izbore i obnavljanje demokratskih institucija koje uživaju poverenje javnosti“, rekao je Berse.

„Danas psotoji rizik produbljivanje polarizacije u Venecueli, širom regiona i globalno – između onih koji osuđuju ozbiljno kršenje međunarodnog prava i onih koji ga smatraju opravdanim. Te pukotine slabe temelje međunarodne bezbednosti“, ukazao je Berse.

„Bez obzira da li to nazivamo promenom režima, ili stranim uticajem, prečesto se primenjuju različiti standardi, oblikovani strateškim interesima ili ideološkom bliskošću, a ne zajedničkim i doslednim pravnim principima“, naveo je generalni sekretar Saveta Evrope.

„Međunarodno pravo je ili univerzalno, ili besmisleno. Demokratija je otporna kada je slobodno izabrana, institucionalno zaštićena i utemeljena u zakonitosti. Svet kojim upravljaju izuzeci, dvostruki standardi ili konkurentske sfere uticaja je opasniji svet“, konstatovao je Berse.

(Beta)

