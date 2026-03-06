Generalni sekretar Saveta Evrope: Stekao sam korisne uvide o situaciji u Srbiji, podržavamo reforme

Generalni sekretar Saveta Evrope Alan Berse (Alain Berset) izjavio je da je, nakon posete Srbiji, stekao korisne uvide u trenutnu situaciju u zemlji i da je spreman da podrži reforme zemlje u brojnim oblastima.

U saopštenju Saveta Evrope navodi se da su „dijalog u celom političkom spektru, nezavisnost pravosuđa, slobodni i pošteni izbori i sloboda medija i okupljanja preduslovi za poverenje javnosti“.

„Otvoreni razgovori sa predsednikom Srbije, premijerom, ministrima spoljnih poslova i pravde, kao i predsednicom narodne skupštine i drugim poslanicima, uključujući i opozicione stranke, sa civilnim društvom i akademskom zajednicom, pomogli su mi da steknem korisne uvide u trenutnu situaciju u zemlji“, naveo je Berse.

On je izjavio da je „poverenje u demokratske institucije posebno važno i ide ruku pod ruku sa obezbeđivanjem slobodnih i poštenih izbora“.

„Delimični lokalni izbori 29. marta obeležiće važnu prekretnicu u političkom životu Srbije. Predložio sam da srpske vlasti pozovu Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope da posmatra ove izbore kako bi se osigurala objektivna međunarodna procena. Takvo posmatranje bi služilo interesima svih zainteresovanih strana“, piše u saopštenju.

Berse je pozdravio odluku da se nacrt izmena zakona o pravosuđu podnese Venecijanskoj komisiji i rekao da će ona „izdati hitno mišljenje u narednih nekoliko nedelja i očekuje se da će se konsultovati sa relevantnim sagovornicima u Srbiji tokom procesa pripreme“.

„Savet Evrope ostaje spreman da podrži reforme Srbije u oblasti nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije, borbe protiv diskriminacije, borbe protiv pranja novca, sajber kriminala, pluralizma i nezavisnosti medija i upravljanja veštačkom inteligencijom“, navodi se u saopštenju.

Berse je dodao da se tokom posete sastao i sa studentima i predstavnicima civilnog društva.

„Živahno civilno društvo je neophodno za reforme i za osiguravanje da se glasovi građana čuju“, naveo je on.

Berse se, kako se dodaje u saopštenju, sastao i sa osobljem Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, kao i sa predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji.

(Beta)

