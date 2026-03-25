Generalni sekretar UN postavio izaslanika za rat na Bliskom istoku

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš je danas iskusnog francuskg diplomatu Žana Arnoa (Jean Arnault) imenovao za svog ličnog izaslanika za rat na Bliskom istoku, izjavljuući da je rat "izmakao kontroli" i da je moguće njegovo širenje.

Gutereš je rekao novinarima da je bio u bliskom kontaktu sa mnogima u regionu i svetu da bi se razvilo više inicijativa za dijalog i mir na Bliskom istoku.

Rekao je da te inicijative „moraju da uspeju“ i upozorio da produženo zatvaranje Ormuskog moreuza blokira transport nafte, gasa i veštačkog đubriva u kritično vreme sezone setve u svetu.

„Vreme je da se prestane sa penjanjem uz merdevine eskalacije i počne sa penjanjen uz merdeivine diplomatije“, rekao je Gutereš u sedištu UN u Njujorku, prenosi Rojters.

On je poručio Sjdinjenim američim Državama i Izraelu da je „krajnje vreme“ da se okonča rat, pošto se „produbljuje ljudska patnja, raste broj civilnih žrtvi i globalni ekonomski uticaj je sve razorniji“.

„Moja poruka Iranu je: ‘Prestanite da napadate susede!’ „, kazao je Gutereš.

Gutereš je rekao da libanski militantni pokret Hezbolah mora da obustavi napade na Izrael, a da Izrael mora da prestane da napada Liban, gde su najteže pogođeni civili.

Upozorio je da se „model Gaze“ ne sme ponoviti u Libanu.

Poremećaj isporuke veštačkog đubriva i rastuče cene motornog goriva zbog rata u Iranu prete da pokrenu novi skok cena hrane u više osetljivih zemalja. To bi moglo da dovede do višegodišnjeg nazadovanja dok se mnoge zemlje oporavljaju od uzastopnih globalnih šokova, upozorili su stručnjaci UN i drugih agencija.

Novi Guterešov izaslanik za rat na Bliskom istoku Žan Arno (75) obavljao je visoke dužnosti u UN, uključujući specijalnog predstavnika u Avganistanu (2004-2006) i Kolumbiji (2015-2018). Poznat je po radu u mirovnim pregovorima i mirovnim misijama, saopštile su UN. Bio je specijalni predstavnik generalnog sekretara i u Gruziji i Burundiju i lični izaslanik za Boliviju.

(Beta)

