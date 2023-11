Gervala: Nacrt Statuta ZSO dobra osnova ta rad, ne nudi autonomiju za sever Kosova

Ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Donika Gervala, izjavila je danas da je nacrt Statuta Zajednice opština sa srpskom većinom (ZSO) kojeg su predložile SAD i EU, osnova da se na njemu dalje radi, mada „nije baš dobar“ i na mnogo mesta je dvosmislen, a podvukla je da taj dokument ne nudi nikakvu autonomiju za sever Kosova.

„Nacrt ne nudi nikakvu autonomije za sever Kosova, a pitanje objavljivanja statuta ne zavisi od nas. Da je do nas, mi bismo to odmah objavili, to je zahtev onih koji olakšavaju pregovarački proces i koji su nas zamolili kao partnere. Stoga, nacrt nije dosta dobar, nacrt ima dosta dvosmislenosti, dosta poštuje našu zabrinutost u prošlosti i mislim da je jedan dobar osnov da se na njemu radi“, rekla je Gervala.

Dodala je da u institucijama Kosova nema volje ni želje da prihvate nacrte koji bi bili štetni po Kosovo.

Ona je odbila da komentariše verzije koje su se pojavile u javnosti.

SAD i EU su Kosovu predložile nacrt Statuta za formiranje Asocijacije – sporazuma koji je proizišao iz dijaloga Kosova i Srbije, predlog koji je premijer Aljbin Kurti prihvatio, a dokument još nije zvanično objavljen.

Kurti je ranije izjavio da je nacrt Statuta Zajednice opština sa srpskom većinom neuporedivo napredniji od onog iz 2013. godine, iako tada nije bilo nacrta Statuta već je to bio samo sporazum u kojem se šest prvih tačaka odnosilo na formiranje ZSO.

