Grupa Udruženi roditelji Srbije saopštili su danas da je Gimnazija „Sveti Sava“ stupila u blokadu u znak podrške Petoj gimnaziji koja je u blokadi od ponedeljka uveče.

„Gimnazija Sveti Sava pruža punu podršku učenicima iz Pete gimnazije, te će blokada trajati do ispunjenja svih zahteva koji se odnose na poboljšanje uslova rada, kvalitet obrazovanja i poštovanje akademskih sloboda u sistemu srednjeg obrazovanja“, naveli su Udruženi roditelji Srbije na društvenoj mreži Instagram.

Dodali su da će o daljim koracima javnost biti blagovremeno obaveštena.

Peta gimnazija je sinoć stupila u blokadu jer traži od direktorke te ustanove Danke Nešović da podnese ostavku, a da novi direktor bude izabran iz redova profesora te gimnazije i da se svi, kako tvrde, otpušteni i suspendovani profesori vrate na radna mesta.

