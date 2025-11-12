Gimnazijalci iz Niša protestovali u znak podrške Dijani Hrki

Učenici četiri niške gimnazije okupili su se danas na raskrsnici ispred zgrade Osnovnog suda u znak podrške Dijani Hrki koja štrajkuje glađu u Beogradu tražeći kažnjavanje odgovornih za smrt njenog sina i još 15 ljudi koji su stradali prilikom pada nadstrešnice novosadske železničke stanice.

Učenici škola „Svetozar Marković“, „Stevan Sremac“, „Bora Stanković“ i „9. maj“ odali su poštu stradalima šesnaestominutnim ćutanjem.

Učenik gimnazije „Stevan Sremac“ kazao je da su se gimnazijalci okupili zbog majke koja danima postavlja pitanje ko je kriv za smrt njenog sina i štrajkuje glađu ispred Narodne skupštine i postavlja pitanje za koje ne dobija odgovor.

„Oni se nadaju da ćemo mi da zaboravimo, da ćemo apatično da se vratimo našim obavezama, kao da se nikada ništa nije desilo. Međutim, danas pokazujemo da nismo zaboravili. Pokazujemo da Dijana Hrka nije sama i da srednjoškolci Niša neće zastati sve dok se pravda ne ispuni“, istakao je Gimnazijalac.

Učenici sve četiri niške gimnazije bojkovatili su danas nastavu u znak podrške Dijani Hrka.

Gimnazijalci su bojkot nastave izglasali na đačkim parlamentima.

Novi Sad: Srednjoškolci danas bojkotuju nastavu, pružaju podršku Jaćimovićima i Dijani Hrka

Srednjoškolci iz Novog Sada danas bojkotuju nastavu u znak podrške Dijani Hrki, majci mladića koji je stradao u padu nadstrešnice prošle godine u Novom Sadu i autoprevozniku, koji je prevozio studente na proteste širom Srbije, Milomiru Jaćimoviću i njegovom sinu, koji štrajkuju glađu.

Oni su se okupili se na raskrsnici kod zgrade Pokrajinske vlade, gde su odali poštu poginulima u padu nadstrešnice, a zatim posetili Jaćimovića i njegovog sina koji treći dan štrajkuju glađu.

Učenici i prosvetari su zajedno došli do raskrsnice Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina, a nedaleko odatle autoprevoznik Jaćimović i njegov sin štrajkuju glađu.

Okupljeni su blokirali raskrsnicu i odali poštu stradalima u padu nadstrešnice novosadske Železničke stanice.

Nakon 16 minuta tišine, raskrsnica je ponovo bila prohodna za saobraćaj, tokom dana biće organiziovana dodatna okupljanja srednjoškolaca i profesora na tom mestu.

