Glasine o Trampovom pogoršanom zdravlju opstaju uprkos njegovom demantovanju

Retuširane slike, fotografije izvučene iz konteksta, glasine prema kojima je predsednik SAD Donald Tramp ozbiljno bolestan, čak i mrtav, kružile su poslednjih dana na onlajn mrežama, uprkos tome što je to u utorak on sam demantovao.

Na konferenciji za novinare u Beloj kući Tramp (79) rekao je da u „lažne vesti“ glasine o njegovom lošem zdravlju koje su se pojavile prošle nedelj kada se neuobičajeno malo pojavljivao u medijima.

Od petka oko 104.000 pominjanja sa heštagom „Tramp je mrtav“ su na platformi Iks sa ukupno 35,5 miliona pregleda, po analizi Njusgarda (NewsGuard), organizacije za borbu protiv dezinformacija.

Neki su na internetu objavili mape koje navodno prikazuju zatvorene puteve blizu Nacinalnog vojnog medicinskog centa Volter Rid kod Vašingtona kao dokaz da se tu Tramp leči od neke teške bolesti. Ali, nije bilo nikakve verodostojne informacije o zatvaranju tih puteva.

Drugi su na internetu objavljivali fotografiju kola hitne pomoći ispred Bele kuće, tvrdeći da je snimljena prošlog meseca, ali to je fotografija iz 2023. godine, kada je na dužnosti bio Trampov prethodnik Džozef Bajden, piše Njusgard.

Neki su tvrdeći da je Tramp mrtav, objavljivali fotografije zastava na pola koplja u Beloj kući, a one su zapravo bile prošle nedelje svuda postavljene kao počast žrtvama oružanog napada u školi u Mineapolisu.

Drugi su objavili uvećanu fotografiju Trampovog lica tvrdeći da se vidi duboka bora iznad oka koja ukazuje da je nedavno imao moždani udar. Ali Njusgard je oktrio da toga nema na originalnoj fotografiji i zaključio da je objavljena fotografija digitalno retuširana pomoću veštačke inteligencije.

Dezinformacije koje izgleda potiču iz antitrampovskih naloga na Iksu, Bluskaju i Instagramu nastavile su se čak i kada je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal ovog vikenda napisao „Nikad se nisam bolje osećao u životu“.

Lažne informacije se šire i posle jučerašnje Trampove konferencije za novinare na kojoj je javno odbacio glasine o svom zdravlju.

Zdravlje američkih predsednika uvek se pažljivo promatra, ukazuje agencija Frans pres.

Tokom poslednje predsedničke kampanje Donald Tramp, najstariji izabrani predsednik u SAD, tvrdio je da su demokrate krile pogoršanje mentalnog i fizičkog zdravlja predsednika Džoa Bajdena, koji je imao 82 godine u januaru kada je napustio funkciju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com