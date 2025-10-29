Glumcu iz Čačka i njegovom bratu zatvorski pritvor zamenjen kućnim zbog ubistva taksiste

Glumcu V. J. (35) iz Čačka i njegovom bratu R. J. (33), koji se sumnjiče za ubistvo takiste iz tog grada Dejana Stanića (50), zatvorski pritvor zamenjen je kućnim, sa nanogicama.

Oni su bili u zatvorskom pritvoru od 19. septembra ove godine, kada su uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u tuči u jednom čačanskom bifeu, u kojoj je na smrt pretučen Stanić.

Treći osumnjični za ubistvo takiste A. M. i dalje je u bekstvu.

Glumac V.J, koji je do hapšenja bio direktor pozorišta u Kraljevu, ranije je pred sudom izjavio da nije učestvovao u tuči koja je završena smrtnim ishodom, dok se njegov brat R.J. brani ćutanjem.

(Beta)

