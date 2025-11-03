Goci pozvao Vučića da se ne krije iza plaćene rulje, nego da Hrku pogleda u oči

„Sinoć je srpska policija još jednom pokazala da nije neutralna. Pred bolom majke, dozvolili su huliganima koje je navodno mobilisala pratnja predsednika Vučića da joj priđu, puštajući muziku, paleći vatromet i bacajući petarde – groteskni čin zastrašivanja“, naveo je u pisanoj izjavi.
Dodaje da su hapsili one koji je štite, a ne one koji je maltretiraju.
„Ovo nije sprovođenje zakona – to je politička represija i moralni kolaps. Predsedniče Vučiću, ako imate i tračak hrabrosti, nemojte se kriti iza svoje policije i plaćene rulje“, naveo je Goci.
Pozvao je srpskog predsednika da se suoči sa Hrkom i pogleda je u oči.
„Izađite iz predsedništva, suočite se sa ovom majkom i pogledajte je u oči. Jer politika treba da bude hrabrost da se preuzme odgovornost, a ne kukavičluk da se od nje sakrije“, naveo je.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com