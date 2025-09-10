Goci: Predsednica EK se ne informiše iz Vučićevih pisama, ali govori nepovoljno za građane

Generalni sekretar Evropske demokratske stranke Sandro Goci (Gozzi) izjavio je danas da je siguran da je predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen (von der Leyen) upoznata sa situacijom u Srbiji i da se o tome ne informiše iz pisama predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali ipak njen govor nije bio povoljan za građane Srbije, prenosi N1.

Ursula fon der Lajen je u Evropskom parlamentu danas održala govor o stanju u EU u kojem je u samo jednom paragrafu pomenula Zapadni Balkan, govoreći o proširenju, a o situaciji u Srbiji i predsedniku nije bilo ni reči, navodi N1 i dodaje da je Goci u izjavi toj televiziji rekao da njen „govor ni malo nije bio povoljan za građane Srbije“

„Za vas to nije baš bio povoljan govor jer je potpuno zanemarila situaciju u Srbiji i ono što se dešava. Vama to ne ide u prilog. Iz perspektive EU to, naravno, ne ide u dobrom pravcu, ali i zarad ambicija Srbije… Mislim da treba da budete razočarani“, rekao je Goci u intervjuu za N1.

Na pitanje N1 da li misli da je predsednica EK informisana o situaciji u Srbiji, evroparlamentarac kaže da je u to siguran.

„Siguran sam da je upoznata sa situacijom u Beogradu i da se ne informiše iz pisama koje je poslao predsednik Vučić u avgustu. Siguran sam da se njeno poznavanje situacije ne zasniva na manipulacijama iz tog pisma. Voleo bih da je bila otvorenija jer mi želimo da Srbija bude na pravom putu. Mi ništa nemamo protiv Srbije, nego protiv onog što se dešava“, dodao je on.

Govoreći o pritiscima na medije u Srbiji, Goci je rekao da je „sloboda medija osnovna sloboda, uslov po kojem se odlučuje da li država članica ispunjava kriterijume da bude deo EU“.

„Usvojili smo Zakon o slobodi medija u Evropi koji je zahtevan, po pitanju nezavisnosti medija. Ono što se dešava u Srbiji je daleko od našeg standarda i želja o slobodi medija“, dodao je on.

(Beta)

