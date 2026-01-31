Goci: Zbog Mrdićevih zakona oštrije prema Srbiji, pa i zaustaviti pregovore o pristupanju EU

Usvajanje zakona kojima se pravosuđe stavlja pod političku kontrolu predstavlja ozbiljno kršenje evropskih vrednosti i zahteva oštru reakciju Evropske komisije (EK), uključujući i mogućnost obustave pristupnih pregovora sa Srbijom, izjavio je poslanik Evropskog parlamenta Sandro Goci.

Generalni sekretar Evropske demokratske partije (EDP) je za N1 rekao da je ta grupa tražila od EK da zauzme jasan stav po pitanju donošenja takozvanih Mrdićevih zakona, a kojima se preoblikuje srpsko pravosuđe, odnosno stavlja pod kontrolu vlasti.

„To je Evropska komisija i uradila i rekla da te reforme predstavljaju značajan korak unazad kada je reč o transparentnosti. Takođe, nije ni bilo konsultacija kako sa opozicijom, tako i snagama u parlamentu“, naveo je on.

Goci je dodao da bi Komisija „trebalo da učvrsti svoju poziciju u pregovorima o pristupanju Srbije jer Srbija mora da izabere između autoritarnog pravca i evropskog puta“.

„I ove reforme pojačavaju politički pritisak na tužioce i sudije, slabe odgovornost institucija i ne garantuju dovoljne kontrole za samostalnost pravosuđa. Dakle, to je jedan od stubova pregovora države koja želi da uđe u Evropsku uniju“, navodi on.

Goci je ocenio da bi EK trebalo da bude stroža prema Srbiji po pitanju samostalnosti pravosuđa i vladavine prava.

„Eventualno bi trebalo čak i da obustavi pregovore ako ne bude bilo znakova da se situacija popravlja od strane predsednika Vučića“, dodaje on.

Usvajanje zakona bi, kako nastavlja Goci, trebalo da predstavlja „crvenu liniju“ u procesu pregovaranja, ali i kada je reč uopšte o odnosima Evropske unije (EU) prema Srbiji.

„Postoji jedan zaokret u Srbiji prema autoritarizmu, nažalost, zbog vašeg predsednika i zbog vladajuće većine, a to je potpuno u suprotnosti sa evropskim vrednostima. I to eksplicitno, svesno smanjivanje nezavisnosti sudija, reformisanje strukture pravosudne vlasti, a opet da bi se pojačala izvršna vlast, to je zaista protiv naših fundamentalnih vrednosti“, navodi on.

Goci je dodao da „što se nas tiče, trebalo bi obustaviti pregovore sa Srbijom dok Srbija ne ustukne od toga“.

On je ocenio da Vučić „igra dvostruku igru“, a to potvrđuje potpisivanje spornih zakona.

„Govori o evropskim vrednostima kada govori u Briselu, ali te vrednosti ne poštuje u praksi u Srbiji“, rekao je Goci i dodao da je vreme da EK donese odluku.

On je zaključio da će EDP na tome insistirati, a da će „u svakom slučaju povećati pritisak na Srbiju kao što smo to radili i od prošlog avgusta“.

EDP je sinoć pozvala EK da „deluje odlučno“ povodom izmena pravosudnih zakona u Srbiji, upozorivši da pristupanje EU zahteva stvarnu vladavinu prava i istinsku podelu vlasti.

Vučić je potpisivanjem proglasio izmene i dopune Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, i izmene Zakona o sudijama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com