Godinu dana od pucnja na stan doktora Milića u Nišu nema informacija policije i tužilaštva

Doktor Dragan Milić, osnivač istoimene grupe građana i Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES), saopštio je da se danas navršilo godinu dana od kako je neko pucao u njegov prozor sa potkrovlja obližnje napuštene kuće, a da on još nije dobio nikakvo obaveštenje Policijske uprave, tužilaštva ili suda.

„Pokušavaju da sakriju šta se desilo, ko je pucao i zašto“, ocenio je Milić na konferenciji za medije ispred sedišta Policijske uprave u Nišu, gde je doneo i prozor svog stana.

Po njegovim rečima, svi su u forenzici rekli su da je rupa na prozoru nesumnjivo od malokalibarskog metka.

„Zašto je korišćen malokalibarski metak? Mali kalibar je najbolje oružje za atentan na malim daljinama, od 100 do 400 metara. Ne čuje se glasno pucanj metka, čuje se samo blagi prasak“, kazao je Milić.

On je dodao da je na njega pucano samo dan pošto je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da u Nišu postoji „trojka zla“ i kao prvog iz te „trojke“ je naveo Milića.

„Ne optužujem nikoga da je organizovao taj atentat, ali je neko ko je slušao predsednika rekao: ‘Milić je zlo koje treba da se eliminiše’. Već naredne noći između 22. i 23. marta desio se taj pucanj koji srećom nije bio uspešan“, rekao je Milić.

On je naveo da za proteklih godinu dana nije obavešten da li je formiran predmet, pod kojim brojem ili pred kojim tužilaštvom, iako on ima status oštećenog u postupku.

Takođe je rekao je 1. februara ove godine poslao pismo Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Ministarstvu pravde, tužištavu, kancelariji Evropske unije u Srbiji, ambasadama Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država i opisao šta se dogodilo prošlog 23. marta.

Pismom je tražio da mu se bez odlaganja dostavi informacija u vezi s događajem, broj predmeta ako je formiran, naziv nadležnog tužištava i da mu se dostavi pregled svih do sada preduzetih radnji, kao i obraloženje ukoliko je predmet odbačen ili obustavljen.

Aludirajući na taj napad, rekao je da je pre desetak dana potpisao aneks ugovora kojim mu je ponuđen posao pošto je razrešen s mesta direktora Klinike za kardiohirurgiju.

„Valjda je logično kada potpišeš ugovor da od tada počinje da važi. Međutim, aneks ugovora sa mnom, oni su potpisali sa današnjim danom. Hteli su da mi stave do znanja da nisu uspeli prošlog 23. marta, ali da me podsećaju na taj datum i da će kad-tad da uspeti“, smatra Milić.

(Beta)

