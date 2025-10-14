Godišnje 700.000 ljudi umre u svetu od falsifikovanih lekova kojih ima i u Srbiji

Godišnje više od 700.000 ljudi u svetu umre od posledica uzimanja falsifikovanih lekova kojih ima i na tržištu u Srbiji.

Najveći broj urmlih do toga su deca, rečeno je danas na međunarodnoj konferenciji „Svet protiv falsifikovanih i substandardnih medicinskih proizvoda“.

Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) Saša Jaćović je rekao u govoru na tom skupu da nijedna država, a ni kontinent, nije bezbedan ukoliko i jedno dete umre od falsifikovanih lekova.

„Ta pilula često sadrži otrove ili čak ne sadrži ništa, ali to ‘ništa’ vredi 432 milijarde dolara godišnje, to je tiha pandemija. Samo kroz međusektorsku saradnju možemo zatvoriti lance ilegalne proizvodnje i šverca tih lekova“, rekao je Jaćović na konferenciji u Privrednoj komori Srbije.

„Plasman falsifikovanih i substandardnih lekova predstavlja ne samo zločin protiv prava i zakona, već zločin protiv poverenja u medicinu, i protiv samog života“, rekao je Jaćović.

Regionalni savetnik Tima za pristup lekovima i zdravstvenim proizvodima u okviru odeljenja Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu Rasmus Gjesing je izjavio da u siromašnom stanovništvu 286.000 dece umre godišnje od falsifikovanih lekova za malariju i upalu pluća.

„Postoji razni načini za borbu protiv toga: zakonodavstvo, regulativa, upravni odbori i praćenje tih lekova. Neetičke i korupcijske prakse se javljaju u celom lancu snabdevanja lekovima i tu dolazi do grešaka“, kazao je Gjesing.

„Prevenciji falsifikovanih lekova doprinose sigurno snabdevanje, zaplene, sprovođenje zakona i razvoj zajedničke obaveštajne baze, razmena podataka“, rekao je Gjesing.

(Beta)

