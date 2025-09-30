Godišnje od bolesti srca u Srbiji umre 47 hiljada ljudi – 132 dnevno

Godišnje od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji umre 47.000 ljudi – 132 osobe dnevno, saopšteno je danas na konferenciji udruženja „Moja druga šansa“ i Foruma Pacijenata Srbije povodom Svetskog dana srca.

Najznačajniji faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti su povišen krvni pritisak kojem se pripisuje 13 odsto smrtnih slučajeva u svetu, zatim pušenje duvana, povišen nivo šećera u krvi, fizička neaktivnost i prekomerna telesna masa i gojaznost, kazala je direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ Verica Jovanović, prenela su udruženja u saopštenju.

Navela je da se to može u velikoj meri sprečiti ili bar ograničiti zdravim životnim navikama i istakla da su svima dostupni preventivni pregledi u domovima zdravlja.

Pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić je kazao na skupu da statistika pokazuje da svaki drugi stanovnik Srbije umre od posledica infarkta ili moždanog udara, a svaki peti od malignih bolesti.

Rekao je da Ministarstvo planira da uvede preventivni skrining predškolske dece na dislipidemiju i dijabetes i dodao da će se time identifikovati visoko rizična deca i omogućiti im se pravovremena zaštita.

„Svakom građaninu želimo da obezbedimo personalizovani program prevencije i višegodišnji nadzor, da bi oni koji su zdravi, ostali zdravi, a oni sa rizikom imali priliku da blagovremeno spreče bolest“, izjavio je Tasić.

Kao deo kampanje „Naizgled zdrav“, Udruženje pacijenata „Moja druga šansa“ u saradnji s Forumom pacijenata Srbije i Radio-Televizijom Srbije napravilo je edukativni serijal koji kroz priče poznatih ličnosti i stručne savete doktora osvetljava značaj prevencije.

„Cilj serijala je da podstaknemo ljude da zdravlje ne prepuštaju slučaju, već da redovno kontrolišu svoje srce“, rekao je predsednik tog udruženja Ivan Tojagić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com