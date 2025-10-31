Godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu, još bez sudskog postupka

Na današnji dan pre godinu dana u Novom Sadu je u obrušavanju nadstrešnice renovirane železničke stanice poginulo 16 ljudi a jedna devojka je teško povređena, ali i pored protoka vremena i dalje nije utvrđena krivična odgovornost za taj događaj.

Nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu obrušila se 1. novembra 2024. godine u 11:52 i tom prilikom poginulo je 14 ljudi, među kojima i četvoro dece – od šest, 10, 16 i 17 godina, dok su teško povređene tri osobe.

Tog dana pod tonama betonskog šuta poginuli su Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, zatim Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76), sve iz Kaća.

Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Severne Makedonije Vasko Sazdovski (46).

Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posledica teških povreda u bolnici 17. novembra.

Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva i učenik srednje škole iz Novog Sada umro je 21. marta ove godine.

Devojka Teodora Martinko je sa teškim povredama preživela tu nesreću.

Neposredno nakon pada nadstrešnice, prvo je Infrastruktura železnice Srbije saopštila da nadstrešnica nije rekonstruisana, a zatim je to ponovio i tadašnji predsednik vlade Srbije Miloš Vučević, kada je sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i gradonačelnikom Novog Sada Milanom Đurićem došao da obiđe mesto nesreće.

„Neverovatno je da 60 godina ta nadstrešnica nije obnovljena. Čak i kada je cela stanica rekonstruisana, nadstrešnica nije. Neko će morati da objasni zašto“, rekao je iste večeri predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poruci javnosti koju je prenosila Radio-televizija Srbije.

Već 1. novembra uveče aktivisti studentske organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti) organizovali su na Trgu slobode paljenje sveća za žrtve.

Od sutradan građani i opozicioni aktivisti počinju da organizuju okupljanja, tražeći odgovornost nadležnih.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić podneo je ostavku 5. novembra, navodeći da je podnosi „iz moralnih razloga“ jer se nesreća desila u resoru koji vodi.

„Ne mogu da prihvatim krivicu za smrt 14 ljudi jer ni ja, ni ljudi koji rade sa mnom nemaju ni trunku odgovornosti za tragediju koja se dogodila“, rekao je Vesić dan ranije na konferenciji za novinare, najavljujući ostavku.

Za njim je 20. novembra otišao i ministar trgovine Tomislav Momirović, koji je bio Vesićev prethodnik u resoru građevine i tokom čijeg mandata su izvođeni radovi na železničkoj stanici u Novom Sadu, uključujući i nadstrešnicu.

Goran Vesić i još 11 osoba, među kojima i Jelena Tanasković, VD direktora „Infrastruktura železnice“ koja je par dana ranije podnela ostavku, uhapšeni su 21. novembra zbog pada nadstrešnice.

Hapšenja po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, čijom istragom je obuhvaćeno 15 osoba uključujući i Tomislava Momirovića, sprovedeno je 1. avgusta ove godine.

Između ostalog, uhapšeni su Momirović i njegova pomoćnica u to vreme Anita Dimoski, kao i Nebojša Šurlan, koji je bio vršilac dužnosti generalnog direktora privrednog društva „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. Beograd, od maja 2020. do marta 2024. godine.

Trenutno su tri postupka u fazi istrage i još nije potvrđena nijedna optužnica, pa nije započet sudski postupak.

Pored tog postupka, o potencijalnoj korupciji tokom modernizacije pruge do granice sa Mađarskom, po jedna istraga za pad nadstrešnice vodi se u Novom Sadu i Beogradu.

Istraga Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, odlukom Višeg suda u Novom Sadu, 12. marta ove godine, vraćena je na dopunu.

Više javno tužilaštvo je 18. juna optužilo Viši sud za opstrukciju, da bi nakon dopune, 16. septembra saopštilo da je podiglo novu optužnicu, protiv istih osumnjičenih i za ista krivična dela.

Više javno tužilaštva (VJT) u Beogradu pokrenulo je optužnicu protiv troje osumnjičenih obuhvaćenih istragom novosadskog tužilaštva, ali zbog dela sa „koruptivnim elementima“.

Ocene više stručnjaka, uključujući i članove Anketne komisije, bile su da je beogradski postupak zapravo pokušaj opstrukcije novosadskog.

Poslednjih nedelja više najviših državnih funkcionera ponavlja priču o tome da je pad nadstrešnice prouzrokovan terorističkim aktom, iako je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu još 14. jula saopštilo da je u saradnji Uprave kriminalističke policije Službe za borbu protiv terorizma i ekstremizma, Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku pri Ministarstvu unutrašnjih poslava, izvršena dopuna uviđaja na licu mesta.

„Analizom i veštačenjem preko dvadeset uzoraka izuzetih tragova, izvršenim od strane Uprave za tehniku Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku pri ministarstvu unutrašnjih poslova, nije utvrđeno prisustvo eksplozivnih materija, čime je navedena analiza pokazala da rušenje nadstrešnice železničke stanice nije posledica terorizma“, navelo je u julu VJT.

(Beta)

