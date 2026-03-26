Gođevac: Povećane izmene i prijave u biračkim spiskovima u mestima gde se održavaju izbori

Članica Komisije za reviziju biračkog spiska ispred Stranke slobode i pravde (SSP) Ana Gođevac izjavila je danas da članovi te Komisije obilaze lokalne samouprave u kojima se u nedelju održavaju izbori, kao i da su uočili povećan broj izmena i prijava u biračkim spiskovima.

Gođevac je za televiziju N1 rekla da je samo u Aranđelovcu za mesec dana upisano 59 birača, a tokom cele 2025. godine 450, uz ocenu da to ukazuje da je došlo do povećanog prijavljivanja u poslednjih nekoliko meseci.

„To se dešava i u Smederevskoj Palanci. Ovde je 46 novoupisanih birača. A novoupisani birači su oni kojima je isteklo šest meseci od preseljenja iz jedne opštine u Smederevsku Palanku ili oni koji su kroz državljanstvo prvi put se prijavili na neko prebivalište“, navela je ona.

Dodala je da je Komisija danas u tri mesta – Kuli, Aranđelovcu i Smederevskoj Palanci, kao i da su činovnike i referente koji rade na biračkom spisku pitali na koji način sprovode postupke promena, šta se dešava kada dobiju primedbe građana i slično.

„Pomenuli smo i pitanje kako je moguće da postoji tako velika razlika između broja ljudi koji su popisani tokom republičkog popisa i broja ljudi koji su upisani u biračkim spiskovima“, rekla je Gođevac, dodajući da su takođe pitali „šta je sa 1.100 promena koje su se desile u poslednjih mesec dana“.

Kada je reč o biračkom spisku, ocenila je da je „jasno i cela Srbija zna da on nije tačan“.

„U njemu se nalaze preminula lica, fantomi – glasači SNS koji se dovode ne bi li pobedili na izborima, pronašli smo neke greške, neusaglašenosti… Sve to otvara vrata ka velikim mahinacijama i ka tome što zovemo izbornim prevarama i pljačkama“, rekla je Gođevac.

Kazala je da birački spisak još uvek nije revidiran, kao i da je nemoguće da se revidira na bazi podataka koje im daje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

„Dobili smo uvid kao kroz ključaonicu. Mi vidimo samo adrese i samo imena, to nije dovoljno za revidiranje. To je dovoljno samo tamo gde nam građani jave da postoji problem, mi onda vršimo uvid i tražimo dodatne informacije od Ministarstva lokalne samouprave i MUP-a i to ne ide kako treba još uvek, ne dobijamo odgovore nego se prebacuje odgovornost“, navela je Gođevac.

Navela je i da će imati poseban izveštaj i tražiti da se dostave izvodi iz biračkih spiskova sa svakog biračkog mesta iz deset lokalnih samouprava gde se 29. marta održavaju izbori.

(Beta)

