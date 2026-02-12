Gođevac (SSP): Firmi koja je nadzirala izgradnju nadstrešnice u Novom Sadu država dala nove poslove

AG institutu, firmi koja je učestvovala u nadzoru izgradnje nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu država je poverila nadzor nad radovima na Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Beogradu, na dve srednje i jednoj osnovnoj školi u Kikindi, kao i na Specijalnoj bolnici u Aranđelovcu, saopštila je danas Stranka slobode i pravde.

Potpredsednica beogradskog odbora SSP Ana Gođevac je rekla da umesto da objasne kako je moguće da ta firma uopšte radi dok se ne utvrdi da li postoji njena odgovornost za pad nadstrešnice, kada je poginulo 16 ljudi u Novom Sadu, država joj poverava nove poslove.

„Od početka ove godine, sama ili u konzorcijumu, ova firma dobila je devet poslova, uključujući i najnoviji od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, svi u vrednosti oko 1,2 milijarde dinara”, istakla je Gođevac.

Ona je upitala gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića i čelnike gradske uprave „kako im je palo na pamet da roditelje, koji su se godinama borili za rekonstrukciju OŠ ‘Sveti Sava’ i morali da protestuju da bi im deca išla u bezbednu školu, sada izlažu novom stresu, tako što nadzor nad radovima vrednim preko 800 miliona dinara poveravaju ovoj firmi“.

Kako je Gođevac navela, prihod AG instituta je porastao za 177 odsto u 2024. u odnosu na 2023. godinu, i većinom na javnim poslovima.

„Ako ova vlast misli da može da sakrije odgovornost novim tenderima i novim poslovima za iste firme, vara se. Dok se ne utvrdi ko je kriv za smrt 16 ljudi, svaka nova dodela posla takvim firmama je poruka da je u ovoj državi važniji profit izvođača nego źivot i bezbednost građana“, ocenila je ona.

(Beta)

