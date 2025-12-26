(Gođevac) SSP: Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

Potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) i kandidatkinja za člana Komisije za reviziju biračkog spiska Ana Gođevac kazala je danas da bi ta komisija trebalo da bude formirana tokom januara na narednoj sednici Skupštine Srbije.

Dodala je da predstavnici režima u toj komisiji imaju pravo veta i tako mogu, kako je navela, „blokirati svaku ozbiljnu odluku“.

„Opozicija takođe ima pravo da spreči lažne odluke – dovoljno je da najmanje dva člana predložena od strane opozicije glasaju protiv. Mi iz SSP-a ćemo koristiti svaki mogući instrument da otkrijemo i blokiramo prevare“, navela je ona za list „Danas“.

Kazala je da će tražiti izmene Zakona o biračkom spisku, koji bi bio po evropskim principima.

„Bez predlaganja konkretnih mera i iniciranja izmene Zakona od strane Komisije, svaka kontrola će ostati formalnost“, rekla je Gođevac.

Ocenila je da članovi Srpske napredne stranke „ne planiraju da uredno sprovedu“ izmene biračkog spiska.

„To je mehanizam njihovog vladanja. Sa naše strane ćemo učiniti sve da obelodanimo sve što rade. Ovo je borba za poštene izbore, za pravo građana da njihova volja bude poštovana, i protiv sistema koji pokušava da ukrade glasove naroda“, rekla je Gođevac.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu koji je održan ove nedelje, odobrio je kandidate za članove svih poslaničkih grupa i nevladinih organizacija u Komisiji za reviziju biračkog spiska, godinu i po dana nakon formiranja Radne grupe za unapređenje izbornog procesa, u kojoj su učestvovali predstavnici vlasti, dela opozicije i tri predstavnika nevladinog sektora.

(Beta)

