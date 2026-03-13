Gođevac (SSP): Samo potpuno čišćenje biračkog spiska omogućava građanima da slobodno biraju

Članica Komisije za birački spisak ispred Stranke slobode i pravde (SSP) Ana Gođevac izjavila je danas da samo potpuno čišćenje biračkog spiska omogućava građanima da zaista slobodno odlučuju ko će biti na vlasti.

Ona je pozvala građane da se obrate SSP-u kako bi svaka prijava mogla da bude pokrenuta i otvorena na sednici Komisije.

„Pošto nije prihvaćen predlog da prigovori mogu biti anonimni, već je potrebno da se dostave svi podaci, pozivamo sve građane koji ne žele da njihovi podaci budu dostupni predstavnicima režima da se obrate na mejl prijavi.fantoma@ssp.rs, kako bi svaka prijava mogla da bude pokrenuta i otvorena na sednici Komisije“, istakla je Ana Gođevac, navodi se u saopštenju SSP-a.

Dodala je da će, zajedno sa zamenikom člana iz SSP-a Markom Dimićem i kolegama iz opozicije i udruženjima koja žele da se uradi prava revizija, raditi na tome da birački spisak bude počišćen, a javnost će odmah biti obaveštena o svakoj prevari i opstrukciji režima.

Poručila je da će SSP obaveštavati građane koji dostave primedbe o razvoju događaja uz puno čuvanje poverljivih podataka.

(Beta)

