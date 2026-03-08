Gođevac (SSP): U Vučićevoj strategiji nema evropske Srbije, ali se vidi Šešeljev rukopis

Stranka slobode i pravde (SSP) poručila je danas da u "Vučićevoj 'Strategiji 2030' ima mesta za raznorazne izmišljotine, fantazije i lažna obećanja, ali ne i za pravdu bez koje nema slobodne, sigurne i evropske Srbije".

„Ta činjenica znači nastavak razaranja institucija po diktatu Vučićevog političkog oca i najvernijeg koalicionog partnera, zločinca Šešelja, kao i nastavak pritiska na pravosuđe kroz skandalozne zakone koje je definisao poslanik Mrdić, a sve sa namerom da se zaustave i spreče istrage o povezanosti sa kriminalom i korupcijom najviših funkcionera naprednjaka i ućutkaju svi režimski neistomišljenici“, rekla je potpredsednica beogradskog odbora SSP Ana Gođevac, u pisanoj izjavi.

Kako je navela, „samo slep čovek ne vidi da je Srbija gladna pravde, a samo zlonameran neće priznati da je izostanak bilo kakvog predloga u tom pravcu dokaz bahatosti i kukavičluka Vučićevog režima“.

„Za razliku od Vučića, SSP razume potrebu i važnost pravde bez koje nema normalnog života i uređenog društva“, istakla je Gođevac.

Poručila je da će se, „odmah posle smene Vučićevog režima formirati Tužilaštvo za borbu protiv korupcije najviših funkcionera, sa tužilačkom policijom“.

„Biće donet zakon o poreklu imovine koji će omogućiti da se sva imovina za koju ne može da se dokaže kako je nastala oduzima, kao i raspustiti Bezbednosno informativna agencija koju su stranački kadrovi pretvorili u tajnu policiju za obračun sa režimskim neistomišljenicima“, navela je Gođevac.

(Beta)

