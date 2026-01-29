Goran Marković: Blistava studentska pobuna, iracionalan strah starih ljudi da to učine

Reditelj Goran Marković rekao je da je studentska pobuna „nekako najblistaviji deo njegovog života u društvenom smislu“, navodeći da je „odjednom shvatio da postoji nešto što ljudi osećaju“.

„Zašto? Zato što su i (Slobodan) Miloševoć i (Aleksandar) Vučić sistematski radili na deljenju ljudi na prijatelje i neprijatelje, na naše i vaše, na oni i mi. Ljudi su krenuli jedni drugima. Nisam video godinama da se ljudi toliko grle. To je toliko uzbudljivo i sentimentalno“, rekao je Marković u intervjuu za Nedeljnik.

„Odlazio sam na fakultet i video da je to ozbiljna stvar, da su to ozbiljni ljudi, da to nisu nikakvi klinci koji se tamo bune, nego da su to ozbiljni ljudi koji imaju koncepciju da promene svoj život“, rekao je on.

„Ne naš, nego njihov“, ukazao je Marković.

„Meni su ti studentski plenumi bili jako prijatno iznenađenje iako nisam prisustvovao nijednom, ali su mi prepričavali studenti šta se tamo govorilo i kako se dolazilo do odluka. To je dosta razumno, makar u ovoj prelaznoj fazi, gde svi imaju svoje mišljenje i svoj glas koji se kanališe nekim brojevima“, rekao je Marković.

On je naveo i da mu nikada nije bilo jasno zašto se stari ljudi plaše da im se nešto desi ako se pobune.

„Mnogi stari ljudi zaziru: ‘To je za mlade’. Mladi imaju da izgube, a stari ne. Taj strah kod starih ljudi je iracionalan. On je u stvari projekcija straha od kraja, a ne od ovoga što se zbiva“, rekao je Marković.

(Beta)

