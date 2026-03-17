Gorivo u Severnoj Makedoniji ponovo poskupelo, ovaj put za skoro devet odsto

Litar benzina u Severnoj Makedoniji skuplji je od danas za sedam denara (oko 14 dinara), a dizela za 6,5 denara (oko 13 dinara).

Odlukom Regulatorne komisije za energetiku Severne Makedonijee cene nafnih derivata su od danas povećane u proseku za 8,98 odsto u poređenju sa cenama koje su utvrđene pre sedam dana, kada su povećane u proseku za 14,27 odsto.

Nova maloprodajna cena benzina „eurosuper“ BS 95 na makedonskim pumpama je 86,5 denara za litar, litar „eurosupera“ BS 98 koštaće 88,5 denara, a litar „eurodizela“ 92 denara.

Cena ekstra lakog ulja za loženje povećana je za sedam sedam denara na 89,5 denara za litar, a mazuta za 4,867 denara, pa sada kilogram košta 4,453 denara.Prema srednjem kursu Narodne banke Severne Makedonije jedan evro vredi 61,7 denara.

(Beta)

